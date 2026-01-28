¿Busca empleo en Guatemala? Esta feria de trabajo ofrece más de 10 mil plazas en todo el país

¿Busca empleo en Guatemala? Esta feria de trabajo ofrece más de 10 mil plazas en todo el país

La Feria Nacional de Empleo, en modalidad virtual y presencial, ofrecerá más de 10 mil vacantes en call centers, ventas, logística, manufactura, telemarketing, meseros, repartidores, pilotos y servicios.

La feria de empleo se realizará en formato híbrido: virtual del 27 al 30 de enero y presencial el 2 de febrero en la Ciudad de Guatemala, ofrece 10 mil de vacantes en distintos sectores. (Foto, Prensa Libre: ShutterStock)

La Feria Nacional de Empleo se desarrollará del 27 al 30 de enero en modalidad virtual, enfocada en guatemaltecos que viven en el interior del país, mientras que la jornada presencial se realizará el 2 de febrero en la Ciudad de Guatemala, dirigida a personas de la capital y municipios cercanos. 

Los organizadores estiman que esta iniciativa ofrecerá más de 10 mil plazas laborales a nivel nacional, gracias a la participación de empresas de diversos sectores productivos. 

Sectores y perfiles con mayor demanda laboral 

Entre los perfiles con mayor número de vacantes destacan puestos en servicio al clienteventas, operativosmanufacturaadministración y contabilidadtecnología y soporte técnico, así como puestos técnicos y mandos medios.

La feria concentrará oportunidades en áreas operativas y técnicas, entre ellas: 

  • Meseros y personal de restaurantes 
  • Cocineros y ayudantes de cocina
  • Carpinteros y ebanistas 
  • Albañiles y personal de construcción
  • Electricistas y técnicos eléctricos
  • Plomeros
  • Operarios de producción y maquila
  • Auxiliares de bodega y logística
  • Pilotos y repartidores
  • Personal de limpieza y mantenimiento
  • Vendedores y asesores comerciales
  • Agentes de servicio al cliente y call centers

Según Alex Quijada, de Pro Educación, comenta que estos perfiles reflejan la demanda del mercado laboral guatemalteco, especialmente en los sectores de comercio, industria, construcción, restaurantes y servicios.

La feria de trabajo virtual estará disponible del 27 al 30 de enero del 2026 para facilitar el acceso a empleo a guatemaltecos que viven en el interior del país. Según los organizadores, hay 4 mil plazas distribuidas en diferentes departamentos de Guatemala.

Primera feria híbrida con inteligencia artificial en Guatemala

Quijada, también explica que uno de los principales diferenciales de esta edición es que se trata de la primera feria de empleo híbrida a nivel nacional.

 “La plataforma integra inteligencia artificial, a través de la plataforma Contrátame.onlineEsta herramienta permitirá:

  • Mejorar el emparejamiento entre el perfil del candidato y las vacantes disponibles
  • Agilizar los procesos de postulación y selección
  • Ampliar el acceso a oportunidades laborales en los 22 departamentos del país

Con esta tecnología, los candidatos podrán encontrar vacantes acordes a su experiencia, habilidades y ubicación geográfica.

Empresas participantes y oportunidades para primer empleo

Entre las empresas participantes se encuentran Restaurantes, Cervecería Centro Americana, CMI, Grupo Salinas, centros de BPO o Call Center y entidades bancarias, entre otras.

La feria está abierta tanto para personas con experiencia técnica como para quienes buscan su primer empleo formal, con el objetivo de democratizar el acceso al empleo y conectar talento con empresas formales.

La jornada presencial de la feria nacional de empleo se realizará el 2 de febrero en el Hotel Real Intercontinental, con 6 mil vacantes en diversos sectores económicos dirigidas a la capital y áreas aledañas.

Registro y datos para políticas de empleabilidad

Como parte de la iniciativa, explica Quijada, “se impulsará el Registro Nacional de Profesionales, una base de datos que permitirá generar información sobre el mercado laboral y contribuir al diseño de mejores políticas de empleabilidad en Guatemala”.

