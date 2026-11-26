El operativo de la sección de salvamento "Hombres Rana" cumple tres días de rastreo en San Pedro La Laguna.

Los equipos han focalizado las inmersiones en las coordenadas en unárea reconocida como el sector de la Cueva del Cangrejo, logrando fijar fondo a 39 metros para delimitar el área de inmersión.

La complejidad topográfica del embalse —que según mediciones de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Atitlán (Amsclae) alcanza hasta 327.56 metros de profundidad máxima— ha exigido un despliegue técnico de alta especialización.

Según las autoridades locales, el ciudadano de origen tailandés realizaba actividades recreativas y se desplazaba a bordo de un cayuco de madera cuando cayó al agua de forma accidental en San Pedro La Laguna. El primer reporte se recibió durante la noche del pasado miércoles 25 de noviembre.

Al precipitarse al lago, el visitante no volvió a salir a la superficie.

Aunque esa misma noche cuerpos de socorro, la Policía Nacional Civil (PNC), la División de Seguridad Turística (Disetur) y lancheros del sector iniciaron un rastreo en el perímetro, la falta de luz obligó a suspender las labores hasta el amanecer del jueves.

Vista de la pantalla de transmisión en directo del dron subacuático al alcanzar los 39 metros de profundidad en el lecho del lago de Atitlán, San Pedro La Laguna. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Integrantes de los Bomberos Voluntarios supervisan en tiempo real la señal de video y operan la consola del dron subacuático durante los rastreos en San Pedro La Laguna, Sololá. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Buzos de varias delegaciones en el lugar

Para continuar con la búsqueda en el agua este sábado, la sección de "Hombres Rana" de los Bomberos Voluntarios movilizó buceadores certificados en seguridad pública provenientes de cinco delegaciones:

Ciudad de Guatemala

Quetzaltenango

Amatitlán

Panajachel

Nueva Concepción, Escuintla

🚨 Continúa la búsqueda de un hombre extranjero que desapareció en el lago de Atitlán, en San Pedro La Laguna, Sololá. Bomberos Voluntarios cumplen el tercer día de operaciones y utilizan un dron subacuático que alcanza los 39 metros de profundidad. https://t.co/pDvQRTxoDP — Prensa Libre (@prensa_libre) November 28, 2026

Otra emergencia reciente

La cuenca del lago de Atitlán ha sido escenario de diversos percances y operativos de rescate. Apenas el pasado 8 de octubre, las alarmas se encendieron tras el desplome de un helicóptero con siete ocupantes en las inmediaciones del embalse.

En esa ocasión, las brigadas lograron rescatar con vida a cinco personas de forma inmediata, mientras que la sección de Hombres Rana desplegó inmersiones especializadas para localizar y recuperar los cuerpos de dos víctimas mortales dentro de la aeronave sumergida.

En octubre de 2023, el caso de la turista estadounidense Nancy Ng movilizó a cuerpos de auxilio, la Capitanía Lacustre e incluso agencias internacionales tras desaparecer mientras realizaba un recorrido en kayak cerca de Santa Cruz La Laguna.

De igual forma, se han reportado múltiples intervenciones por incidnetes de embarcaciones artesanales volcada y caídas de kayakistas en municipios como San Lucas Tolimán, donde las corrientes y la profundidad del lecho han condicionado las labores de salvamento.

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