Cámara Penal ordena reexaminar resolución en caso de Jose Ruben Zamora

La Sala Segunda de Apelaciones deberá emitir una nueva resolución en el caso por el que un tribunal dictó seis años de prisión contra José Rubén Zamora, fundador del extinto diario elPeriódico.

Así lo resolvió, en casación, la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia en respuesta al recurso de la defensa que buscaba la integración de un tribunal para la repetición del juicio contra Zamora.

El fallo de la cámara no indica el sentido en el que deben resolver los magistrados de la sala, únicamente que se explique y se fundamente su decisión.

El 14 de junio del 2023, el Tribunal Octavo sentenció a Zamora a seis años de prisión inconmutables por lavado de dinero u otros activos, además de una multa de Q300 mil, en el caso que el Ministerio Público denominó “Chantaje, impunidad y lavado de dinero”.

El Ministerio Público acusa a Zamora de ingresar al sistema bancario Q300 mil en efectivo, dinero que le fue incautado tras una denuncia. En el caso también se señala a los exfiscales Samari Gómez y Juan Francisco Sandoval, en el exilio, por la supuesta revelación de información confidencial de un expediente a cargo de la FECI contra Ronald García Navarijo.

Durante el juicio, Gómez fue absuelta.

En octubre del 2023, la Sala Segunda de Apelaciones ordenó la repetición del juicio contra Zamora por vicios en el proceso.

Los acusados, el MP y la Procuraduría General de la Nación interpusieron recursos de casación ante la Cámara Penal, que admitió los reclamos parcialmente y ordena que el expediente regrese a la sala para que emita otra resolución con fundamentos y explicaciones que respondan a los agravios que señalan.