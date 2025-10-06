Cámara Penal ordena reexaminar resolución en caso de Jose Ruben Zamora

Guatemala

Cámara Penal ordena reexaminar resolución en caso de Jose Ruben Zamora

La defensa buscaba la repetición del juicio contra Jose Rubén Zamora pero la cámara ordena a la Sala Segunda que fundamente una nueva resolución.

Evelyn Boche Ventura, editora de Prensa Libre

AME696. CIUDAD DE GUATEMALA (GUATEMALA), 18/09/2025.- Personas se manifiestan para exigir la libertad del comunicador José Rubén Zamora este jueves, frente a las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia, en Ciudad de Guatemala (Guatemala). Diversas organizaciones de periodistas y de derechos humanos de Guatemala presentaron un memorial ante la Corte Suprema de Justicia para exigir la libertad de José Rubén Zamora Marroquín, quien lleva 34 meses en prisión preventiva. EFE/ Alex Cruz

Personas se manifiestan frente a la Corte Suprema de Justicia para exigir la libertad de José Rubén Zamora, fundador del extinto diario elPeriódico. (Foto Prensa Libre: EFE/ Alex Cruz)

La Sala Segunda de Apelaciones deberá emitir una nueva resolución en el caso por el que un tribunal dictó seis años de prisión contra José Rubén Zamora, fundador del extinto diario elPeriódico.

Así lo resolvió, en casación, la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia en respuesta al recurso de la defensa que buscaba la integración de un tribunal para la repetición del juicio contra Zamora.

El fallo de la cámara no indica el sentido en el que deben resolver los magistrados de la sala, únicamente que se explique y se fundamente su decisión.

El 14 de junio del 2023, el Tribunal Octavo sentenció a Zamora a seis años de prisión inconmutables por lavado de dinero u otros activos, además de una multa de Q300 mil, en el caso que el Ministerio Público denominó “Chantaje, impunidad y lavado de dinero”.

El Ministerio Público acusa a Zamora de ingresar al sistema bancario Q300 mil en efectivo, dinero que le fue incautado tras una denuncia. En el caso también se señala a los exfiscales Samari Gómez y Juan Francisco Sandoval, en el exilio, por la supuesta revelación de información confidencial de un expediente a cargo de la FECI contra Ronald García Navarijo.

Durante el juicio, Gómez fue absuelta.

En octubre del 2023, la Sala Segunda de Apelaciones ordenó la repetición del juicio contra Zamora por vicios en el proceso.

Los acusados, el MP y la Procuraduría General de la Nación interpusieron recursos de casación ante la Cámara Penal, que admitió los reclamos parcialmente y ordena que el expediente regrese a la sala para que emita otra resolución con fundamentos y explicaciones que respondan a los agravios que señalan.

ESCRITO POR:

Evelyn Boche Ventura, editora de Prensa Libre

Evelyn Boche Ventura

Periodista de Prensa Libre con más de 20 años de experiencia en investigación para medios impresos y digitales, especializada en la cobertura de temas de seguridad y justicia. Editora de Política.

ARCHIVADO EN:

Corte Suprema de Justicia Jose Rubén Zamora Periodistas Persecución 
