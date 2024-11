Cámaras empresariales guatemaltecas presentan proyectos en Países Bajos

La delegación guatemalteca público-privada concluyó una gira de trabajo en Países Bajos. Esta fue catalogada como “exitosa” por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex).

La cartera recalcó que, la visita sentó las bases para futuras colaboraciones que promoverán el crecimiento económico, las inversiones y la sostenibilidad ambiental.

La delegación que viajó para impulsar los proyectos del país estuvo integrada por funcionarios de Relaciones Exteriores y Economía, así como representantes del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), la Cámara del Agro (Camagro), la Asociación Nacional del Café y la Gremial de Palmicultores de Guatemala (Grepalma)

Carmen María Torrebiarte y Charles Bland, presidenta y vicepresidente del Cacif, dijeron que el objetivo fue promover las inversiones de Guatemala. “Venimos a promover las buenas prácticas del sector agrícola de Guatemala”, enfatizó Bland.

José Santiago Molina, presidente de Grepalma, afirmó que se evidenció la producción del aceite de palma que produce en el país. “Guatemala no solo es el primer país en productividad por hectárea en el mundo, sino que ya es en el continente americano el que más produce aceite de palma certificado”, comentó.

Julio Orozco, viceministro de Relaciones Exteriores, explicó que los acercamientos se hicieron para poder transmitir que Guatemala está en camino a la sostenibilidad y que está logrando buenos resultados.

Además, se suscribió un memorando de entendimiento sobre Cooperación Interinstitucional entre la Camagro y la financiera Rabobank, indicaron las autoridades.

“Este acuerdo está enfocado en impulsar el mercado de bonos de carbono para pequeños agricultores de Guatemala, lo que representa un avance significativo hacia la adopción de prácticas agrícolas más sostenibles y la lucha contra el cambio climático”, detalló el Minex.

Durante el evento se exploraron las oportunidades de inversión en agricultura sostenible, que fue una oportunidad para discutir como la innovación ha impulsado el crecimiento y sostenibilidad de sector agrícola en el país.

“Dentro de las actividades de la misión, destacó el foro “Innovating for the Future: Sustainable Agriculture Investment Opportunities between Guatemala and the Netherlands” al que asistieron más de 50 participantes, entre diplomáticos y empresarios locales”, informó cancillería en un comunicado.

La delegación visitó la Universidad de Wageningen, líder mundial en investigación y agricultura sostenible, donde pudieron identificar herramientas con un enfoque en seguridad alimentaria y cooperación internacional.

Los empresarios y funcionarios públicos observaron las operaciones logísticas y tecnologías del Puerto de Róterdam, considerado como la “puerta de acceso al mercado europeo para Guatemala.”