Carreras clandestinas: PNC da cifras preliminares de motocicletas consignadas el fin de semana

La Policía Nacional Civil (PNC) dio detalles preliminares de la cantidad de las motos consignadas el viernes 31 de octubre y el sábado 1 de noviembre.

De acuerdo con la institución, 136 motos fueron decomisadas por las autoridades por varios motivos, principalmente por participar de carreras clandestinas o por tener las placas ocultas.

El viernes 31 fueron decomisadas 82 motocicletas y el sábado 1 de noviembre, 54 unidades.

La PNC ya había advertido de que reforzaría los contingentes por las carreras clandestinas y la llamada "rodada del terror", en la que caravanas recorrían en moto las calles con disfraces de Halloween, y que fue prohibida por poner en riesgo a la población.

Prohibiciones

Brenda Santizo, portavoz del Departamento de Tránsito de la PNC, explicó a Prensa Libre y Noticiero Guatevisión que las motos fueron consignadas por diversas faltas, como no portar placas o la respectiva tarjeta de circulación.

Santizo había explicado que toda actividad que promueva el desorden, la anarquía o la contaminación auditiva, como las convocatorias difundidas en redes sociales para carreras o caravanas, no están permitidas.

Recordó que los hechos de tránsito representan la segunda causa de muerte en Guatemala, y que la motocicleta es el vehículo con mayor incidencia en este tipo de sucesos.