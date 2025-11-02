Carreras clandestinas: PNC da cifras preliminares de motocicletas consignadas el fin de semana

Guatemala

Carreras clandestinas: PNC da cifras preliminares de motocicletas consignadas el fin de semana

Policía había anunciado operativos especiales por Halloween y el Día de Todos los Santos.

La PNC había anunciado operativos por carreras o caravanas no autorizadas. (Foto: PNC)

La Policía Nacional Civil (PNC) dio detalles preliminares de la cantidad de las motos consignadas el viernes 31 de octubre y el sábado 1 de noviembre.

De acuerdo con la institución, 136 motos fueron decomisadas por las autoridades por varios motivos, principalmente por participar de carreras clandestinas o por tener las placas ocultas.

El viernes 31 fueron decomisadas 82 motocicletas y el sábado 1 de noviembre, 54 unidades.

La PNC ya había advertido de que reforzaría los contingentes por las carreras clandestinas y la llamada "rodada del terror", en la que caravanas recorrían en moto las calles con disfraces de Halloween, y que fue prohibida por poner en riesgo a la población.

Prohibiciones

Brenda Santizo, portavoz del Departamento de Tránsito de la PNC, explicó a Prensa Libre y Noticiero Guatevisión que las motos fueron consignadas por diversas faltas, como no portar placas o la respectiva tarjeta de circulación.

Santizo había explicado que toda actividad que promueva el desorden, la anarquía o la contaminación auditiva, como las convocatorias difundidas en redes sociales para carreras o caravanas, no están permitidas.

Lea también: Rescatan jaguar melánico en San Juan Sacatepéquez tras siete días de intensa búsqueda

Recordó que los hechos de tránsito representan la segunda causa de muerte en Guatemala, y que la motocicleta es el vehículo con mayor incidencia en este tipo de sucesos.

ESCRITO POR:

William Oliva

Periodista de Prensa Libre especializado en Actualidad Internacional y Periodismo Digital con 15 años de experiencia.

