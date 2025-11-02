Accidentes de tránsito dejan varios muertos y heridos este fin de semana

Guatemala

Accidentes de tránsito dejan varios muertos y heridos este fin de semana

Cinco personas murieron en Alta Verapaz cuando el vehículo en el que viajaban cayó a un barranco, informaron los Bomberos Municipales Departamentales.

Accidente registrado en la zona 11 capitalina este domingo. (Foto Prensa Libre: Bomberos Municipales)

Los diversos cuerpos de socorro del país reportaron varios accidentes en el país este fin de semana.

Los Bomberos Voluntarios reportaron la colisión de una motocicleta en la parte trasera de un camión.

El hecho de tránsito ocurrió en el kilómetro 7 de la ruta al Atlántico.

En el lugar quedó el cuerpo de un adolescente, informaron este domingo 2 de noviembre los socorristas.

Agregaron que otra persona fue trasladada en estado grave hacia el Hospital General San Juan de Dios.

(Foto: Bomberos Voluntarios)

En la 17 avenida y 12 calle "A", de la zona 11 capitalina, se reportó el accidente de un vehículo liviano.

De acuerdo con los Bomberos Municipales, el conductor presentaba crisis nerviosa y golpes leves.

(Foto: Bomberos Municipales)

Un camión liviano chocó contra un árbol este domingo en el Anillo Periférico y Diagonal 21, de la zona 11 capitalina, informaron los Bomberos Municipales.

En el lugar fue atendido el piloto, que presentaba crisis nerviosa y golpes leves.

(Foto: Bomberos Municipales)

Cinco fallecidos

En la aldea Santo Domingo Secaj, San Juan Chamelco, Alta Verapaz, un vehículo cayó a un barranco de unos 75 metros de profundidad, por causas no establecidas, informaron los Bomberos Municipales Departamentales.

"Las unidades RD-39 y RD-111 rescatan a seis personas con vida a quienes brindan atención prehospitalaria y trasladan a la emergencia del Hospital Nacional de Cobán", indicaron los socorristas.

Los socorristas informaron que en el lugar también fueron localizadas cinco personas sin vida.

(Foto: Bomberos Municipales Departamentales)

William Oliva

Periodista de Prensa Libre especializado en Actualidad Internacional y Periodismo Digital con 15 años de experiencia.

