Extorsiones: el caso de Kimberly Orellana, una mujer en prisión y un hombre vapuleado

El presunto atacante de la comerciante sigue en el hospital bajo custodia policial  y las autoridades tienen una hipótesis del crimen.

El 20 de octubre fue atacada a disparos comerciante Kimberly Pamela Orellana Barillas, de 32 años.

El 20 de octubre murió atacada a disparos la comerciante Kimberly Pamela Orellana Barillas, de 32 años. El crimen ocurrió afuera del mercado de San Pedro Ayampuc. (Foto Prensa Libre: Edwin Pitán)

Uno de los presuntos responsables del crimen de la comerciante Kimberly Pamela Orellana Barillas, de 32 años fue enviado a prisión, mientras que el otro continúa internado en el hospital. El hecho ocurrió hace 12 días en San Pedro Ayampuc.

En el Hospital General San Juan de Dios continúa bajo tratamiento médico y con pronóstico reservado Juan José Tuboy Cabrera, sospechoso de haber disparado contra la comerciante. El hecho ocurrió el 20 de octubre del 2025 frente al mercado Brisas de San Pedro Ayampuc, en la colonia Leyenda.

En esa ocasión, los vecinos escucharon los disparos, persiguieron a Juan José Tuboy Cabrera y lo golpearon. Durante la misma persecución retuvieron a Eva Angelina Quiñónez Morales, sospechosa de haber sido cómplice del ataque.

El Ministerio Público informó que un juez de turno ordenó que Quiñónez Morales quedara en prisión preventiva y la vinculó a proceso penal por los delitos de asesinato y portación ilegal de arma de fuego.

La hipótesis de las autoridades por el ataque en contra de Orellana Barillas, es que ella durante varias semanas fue extorsionada y en los últimos días previo a su crimen no pagó lo que exigían los criminales.

Orfandad

En la orfandad quedan dos niños, el primer hijo de Orellana Barillas tiene 8 años y una bebé de ocho meses. Según los familiares, ella tenía una librería y en dos ocasiones le dejaron celulares, luego constantemente llamaron para exigirle dinero. Según los investigadores, la víctima había pagado la extorsión y no presentó denuncia, pero sí se lo relató a algunos integrantes de su familia.

Los dos niños quedaron en resguardo de algunos tíos, pero la familia exige que se esclarezca el caso. Además, otros comerciantes del mercado Brisas aseguran que los extorsionistas aumentan sus exigencias y piden a la Policía Nacional Civil implementar patrullajes y planes para desarticular a las bandas de extorsión.

Otro casos

El 4 de marzo dos estudiantes del Instituto Nacional de Educación Básica Dr. Danilo Flores situado en San Pedro Ayampuc fueron atacados a balazos afuera de las instalaciones. Uno murió y el otro quedó herido, eran de 18 y 16 años. Ambos fueron trasladados al Hospital General San Juan de Dios y horas después murió el adulto.

El 13 de julio la Policía Nacional Civil  y el Ministerio Público efectuaron una serie de allanamientos en sectores de San Pedro Ayampuc en relación con diversos hechos delictivos.

La Policía informó que al menos 15 supuestos sicarios fueron capturados en unos 24 allanamientos, principalmente en la aldea Nacahuil. Explicó que las capturas están relacionadas con muertes violentas en ese municipio de Guatemala

ESCRITO POR:

Edwin Pitán

Periodista de Prensa Libre y Guatevisión desde hace 14 años. Especializado en radio, prensa y televisión. Periodista del año de Prensa Libre en 2018. Productor de la emisión en directo de Noticiero Guatevisión.

ARCHIVADO EN:

Homicidios en Guatemala Inseguridad Kimberly Orellana Ministerio Público Policía Nacional Civil San Pedro Ayampuc Violencia 
