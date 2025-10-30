Muerte de Rodrigo Rosenberg: Marlon Orlando Barrientos, señalado en el caso, es ligado a proceso

En audiencia celebrada este jueves 30 de octubre, el Juzgado Tercero de Instancia Penal ligó a proceso a Marlon Orlando Barrientos por los delitos de asociación ilícita y asesinato.

El procesado está sindicado de haber participado en el asesinato de Rodrigo Rosenberg, ya que la investigación señala que conducía un vehículo blanco en el que se movilizaron los atacantes.

El juzgado declaró sin lugar dos solicitudes de la defensa, que pedía la falta de mérito para su patrocinado o que se le procesara por encubrimiento propio.

Agregó que existen indicios racionales para investigarlo por los delitos señalados, por lo que permanecerá en prisión preventiva.

El abogado Rodrigo Rosenberg Marzano fue asesinado el 9 de mayo del 2009.

Según la desaparecida Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Rosenberg planificó su propia muerte y, para ello, alegó ser víctima de extorsión y dijo necesitar eliminar al supuesto delincuente.

El 16 de julio del 2010, el Tribunal Primero de Sentencia Penal declaró culpables a nueve personas por ese hecho y emitió condenas de entre ocho y 48 años de prisión.

El crimen de Rosenberg Marzano, perpetrado el 10 de mayo del 2009 en la Avenida de Las Américas, causó gran conmoción nacional e internacional por un video póstumo.

En esa grabación, dejada antes de su muerte, acusó al entonces presidente Álvaro Colom y a otros funcionarios. Por el impacto, el caso fue conocido como el caso del siglo o caso Rosenberg.

El 12 de mayo del 2009, durante el velatorio del abogado, empezaron a circular rumores sobre la existencia de un video revelador, lo cual se confirmó al mediodía, cuando el material llegó a medios de comunicación.

