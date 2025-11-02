Clima en Guatemala: frente frío se acerca al país y las bajas temperaturas se acentuarán

(Foto Hemeroteca PL)

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) advirtió este domingo del acercamiento de un frente frío al norte del país.

Este fenómeno promoverá nublados con probables lluvias o lloviznas intermitentes principalmente en el Caribe y Franja Transversal del Norte, dijo el Insivumeh.

Agregó que no se descartan lloviznas dispersas en el resto del país.

Como consecuencia, también las bajas temperaturas persistirán, principalmente por la noche, en el occidente del país y el altiplano central.

El viento proveniente del norte también continuará moderado y más fuerte en sectores montañosos en el centro del país y valles de oriente.

"Se recomienda continuar con las precauciones necesarias ante las lluvias y el viento acelerado, así como abrigarse bien durante la noche y madrugada", advirtió el Insivumeh.

Entre tanto, las entidades de socorro han recomendado abrigar bien a la población más vulnerable, como los niños y adultos mayores.

ESCRITO POR:

William Oliva

Periodista de Prensa Libre especializado en Actualidad Internacional y Periodismo Digital con 15 años de experiencia.

