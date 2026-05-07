Clausura 2026: Xelajú llega con la racha y Comunicaciones apuesta por su mística en semifinales

La pelota vuelve a cargar historia. Comunicaciones y Xelajú MC se citan esta noche para abrir una nueva edición de una de las rivalidades más grandes del futbol guatemalteco, cuando se enfrenten en el partido de ida de las semifinales del Torneo Clausura 2026.

En una serie donde no hay margen para la distracción, el silbatazo inicial de Christopher Corado marcará el arranque de 180 minutos que prometen intensidad, orgullo y nervio de final.

Todo está listo para que ruede el esférico en un partido de esos que se juegan con las piernas… y con el corazón. En una semifinal, cada balón se disputa como si fuera el último; cada rebote puede ser sentencia y cada decisión pesa como plomo.

La misión es clara para ambos: tomar ventaja hoy para llegar con vida —y con argumentos— al encuentro de vuelta, donde el margen se achica y el error se paga caro.

Xelajú llega como líder; Comunicaciones, impulsado por la supervivencia y la fe

El cuadro superchivo aterriza en esta instancia con el respaldo de haber sido líder de la tabla general, una condición que alimenta confianza y le pone la etiqueta de equipo sólido y competitivo.

Pero del otro lado aparece un Comunicaciones que llega con el ánimo encendido: se salvó del descenso, cambió el guion en el momento más crítico y en cuartos de final eliminó al bicampeón, dejándolo sin trono. Ese envión anímico —sumado al peso de su camiseta— convierte al equipo crema en un rival peligrosísimo, de esos que crecen cuando el escenario se vuelve enorme.

Para los albos, el objetivo es recuperar un lugar que les resulta familiar: la gran final. Comunicaciones busca reencontrarse con una corona que se le ha negado desde que levantó su título número 32 en el Apertura 2023.

Hoy está a dos partidos de volver a pelear por esa copa que su afición exige, que su historia reclama y que su identidad persigue torneo tras torneo. Tras vivir un verdadero “infierno” en la pelea por la permanencia, el club parece haber cambiado la página: ahora sueña con la gloria.

Xelajú: tradición, afición y el sueño de la octava luna

Pero enfrente no estará cualquiera. Xelajú MC es una de las instituciones más tradicionales del balompié guatemalteco. Los superchivos, respaldados por una de las mejores aficiones del país, vuelven a escena con la ilusión intacta: ir por su octava luna. En el último lustro, Xela ha firmado una etapa importante en su historia reciente, con la conquista de su sexta y séptima luna y una final centroamericana, señales claras de una institución que sabe competir cuando los reflectores apuntan hacia ella.

La ida, el partido que puede inclinar la balanza

El encuentro de esta noche es esencial por una razón simple: en series cerradas, la ventaja mínima puede convertirse en un tesoro. Comunicaciones intentará hacer valer su casa, su gente y su impulso emocional para construir una renta que le permita viajar con algo de aire al partido de vuelta.

Porque sí, la vuelta será otro mundo: el estadio Mario Camposeco es una de las canchas más complejas del futbol nacional, un escenario que impone, aprieta y multiplica el empuje del local.

Xelajú lo sabe. Por eso, su consigna en la ida es clara: mantener viva la serie. Sacar un resultado positivo hoy no solo es un objetivo; es casi una necesidad para luego buscar definir con su gente, con el rugido de su afición y con el Camposeco convertido en factor. Pero para llegar a ese contexto con posibilidades reales, primero hay que sobrevivir esta noche.

Una rivalidad que se juega con memoria y se gana con cabeza

La historia vuelve a poner frente a frente a dos clubes que conocen de sobra lo que significa estar aquí. Saben que en semifinales los errores cuestan eliminaciones, que un segundo de desconcentración puede tirar una temporada y que la presión no pide permiso. En este tipo de partidos no se disputa solo un marcador: se juega el orgullo, la identidad y la ilusión de miles.

Las aficiones también entran a la cancha. Serán el jugador número 12, vistiendo cada recinto con sus mejores galas, empujando con cánticos y convirtiendo cada jugada en un pulso emocional. Porque en estas noches, el futbol no se mira: se siente.

No hay favoritos: la serie se define por detalles

En una semifinal, la lógica se vuelve frágil. No existen ventajas definitivas ni garantías. Lo que sí existe es una ley no escrita: el que perdona, lo paga. Si no concretas tus ocasiones, lo más probable es que termines viéndolas convertidas en goles en tu propia portería. Y ambos lo tienen claro: para ser campeón, hay que estar listo para vencer a cualquiera… empezando por un rival directo, histórico y exigente.

Antecedentes que le ponen picante: rachas y jerarquías

Xelajú llega con un dato a favor: en los últimos cinco partidos, Comunicaciones no ha podido ganarle, y los chivos intentarán mantener esa tendencia. En ese lapso, Xela ha marcado 12 goles, mientras que los albos apenas han anotado tres y no registran victorias, un antecedente que fortalece la confianza quetzalteca.

Pero Comunicaciones también se aferra a su propia historia: en las ocho semifinales en las que cremas y chivos se han cruzado desde la creación de los torneos cortos, Comunicaciones no ha quedado eliminado. Esa estadística representa jerarquía, memoria competitiva y motivación para un equipo que hoy quiere volver a disputar una final.

Lo que está en juego, sin adornos

Esta noche comienza una serie donde uno avanzará y otro se quedará en el camino. Uno seguirá soñando con el título; el otro verá cómo se apaga el semestre. No hay atajos. No hay promesas. Solo futbol en su estado más crudo: el de las semifinales.

Porque cuando chocan cremas y superchivos, no basta con jugar bien: hay que sostener la presión, dominar los detalles y resistir el vendaval emocional. Y en ese territorio, el que tenga más temple, más contundencia y más concentración estará un paso más cerca de la gran final del Clausura 2026.