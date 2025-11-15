Colores, arte y tradición: así arrancó el Festival de las Flores en Antigua

Las calles coloniales de Antigua Guatemala se llenaron de color, aroma y creatividad con el inicio del Festival de las Flores 2025 para este fin de semana, entre el sábado 14 y 15 de noviembre.

Fachadas, plazas y arcos monumentales fueron decorados con flores que rendían homenaje a artistas locales e internacionales como Carlos Mérida, Frida Kahlo, Vincent van Gogh y Cruz España, convirtiendo la ciudad en un espacio de arte y cultura efímera.

Según Andrea Contreras, organizadora del festival, este año el tema de esta edición fue ‘Ciudad de las Artes, donde florecen las estrellas’, dedicado a todos los artistas que han roto el molde.

El tradicional desfile “Inicia la Primavera”, previamente, marcó el inicio oficial del festival, recorriendo las calles más emblemáticas y dando la bienvenida a cientos de asistentes nacionales e internacionales.

"Hemos visto personas de otros países, como Costa Rica, Panamá y El Salvador, y mucha gente del interior del país. Este fin de semana tenemos alrededor de 120 exposiciones y, en promedio, se calcula que lleguen entre 350 mil y 500 mil personas durante los fines de semana del festival”, declaró Contreras.

Durante la jornada inaugural, los barrios de la ciudad participaron activamente decorando calles y plazas, mientras que floristas, diseñadores y estudiantes compitieron en diferentes categorías, combinando técnica y originalidad.

Cada instalación floral buscó transmitir la idea de “florecer” como sinónimo de trascendencia, generando un recorrido que, según sus organizadores, permitió a los visitantes experimentar la ciudad como una auténtica galería al aire libre.

Talleres, exposiciones y espacios interactivos complementaron la experiencia, consolidando al evento como un referente de turismo cultural sostenible y promoviendo la identidad artística de Antigua Guatemala.

Entre los asistentes estuvo Valesca Alejandra, quien celebraba sus quince años y aprovechó para tomarse fotos en el festival. “Vine a tomarme las fotos de mis 15 años y justo este sábado era el festival de las flores. Quedó perfecto con mi temática. Me parece un lugar muy bonito, casi mágico. Me gusta mucho esta tradición de Guatemala; es colorida y siento que representa muchas cosas del país, me parece muy hermosa”, comentó.

Entre las instalaciones más llamativas se encontraba un colibrí gigante frente al Ayuntamiento, elaborado con flores de vivos colores que rápidamente se convirtió en uno de los puntos más fotografiados del festival.

La fuente del Parque Central también fue adornada con flores, realzando la arquitectura histórica y ofreciendo un espacio visual para los visitantes.

Una pareja posa frente a una fuente decorada en el Parque Central mientras disfruta del Festival de las Flores. (Foto Prensa Libre: Emy Sánchez)

Una joven posa frente a una instalación floral, aprovechando el festival para capturar un momento especial de su celebración. (Foto Prensa Libre: Emy Sánchez)

Otra de las atracciones fue la instalación floral inspirada en “La joven de la perla”, que llevó la pintura de Johannes Vermeer a un formato efímero y natural, fusionando arte clásico y expresión floral.

Una instalación floral recrea “La joven de la perla”, llevando el arte pictórico a un formato efímero y natural. (Foto Prensa Libre: Emy Sánchez)

Frente al Arco de Santa Catalina, una decoración en tonos blancos y amarillos armonizó con el color del emblemático arco, creando un escenario ideal para fotografías.

La decoración floral, en tonos blancos y amarillos, armonizó con el color del Arco de Santa Catalina, creando un escenario fotográfico único. (Foto Prensa Libre: Emy Sánchez)

Muchos visitantes aprovecharon estas creaciones para capturar recuerdos.

Una visitante se toma fotos frente a un vehículo clásico adornado con margaritas, un detalle que resalta la creatividad del festival. (Foto Prensa Libre: Emy Sánchez)

Estas escenas reflejaron cómo el festival combina arte, historia y participación comunitaria en un solo recorrido visual.

El primer día del Festival de las Flores 2025 dejó una impresión de comunidad, arte y naturaleza, ofreciendo a los visitantes un espectáculo de creatividad viva que continuará hoy domingo.

