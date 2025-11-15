Colores, arte y tradición: así arrancó el Festival de las Flores en Antigua

Guatemala

Colores, arte y tradición: así arrancó el Festival de las Flores en Antigua

La Antigua Guatemala se transformó en una galería viviente durante la inauguración del Festival de las Flores, que celebró la creatividad y el arte bajo el lema “Ciudad de las artes. Donde florecen las estrellas”.

Sandy Pineda y Emy Sánchez

|

time-clock

Colibrí monumental en el corazón de Antigua

La instalación floral de un colibrí frente al Ayuntamiento se convirtió en uno de los puntos más fotografiados del festival. (Foto Prensa Libre: Emy Sánchez)

Las calles coloniales de Antigua Guatemala se llenaron de color, aroma y creatividad con el inicio del Festival de las Flores 2025 para este fin de semana, entre el sábado 14 y 15 de noviembre.

Fachadas, plazas y arcos monumentales fueron decorados con flores que rendían homenaje a artistas locales e internacionales como Carlos Mérida, Frida Kahlo, Vincent van Gogh y Cruz España, convirtiendo la ciudad en un espacio de arte y cultura efímera.

Según Andrea Contreras, organizadora del festival, este año el tema de esta edición fue ‘Ciudad de las Artes, donde florecen las estrellas’, dedicado a todos los artistas que han roto el molde.

El tradicional desfile “Inicia la Primavera”, previamente, marcó el inicio oficial del festival, recorriendo las calles más emblemáticas y dando la bienvenida a cientos de asistentes nacionales e internacionales.

"Hemos visto personas de otros países, como Costa Rica, Panamá y El Salvador, y mucha gente del interior del país. Este fin de semana tenemos alrededor de 120 exposiciones y, en promedio, se calcula que lleguen entre 350 mil y 500 mil personas durante los fines de semana del festival”, declaró Contreras.

Durante la jornada inaugural, los barrios de la ciudad participaron activamente decorando calles y plazas, mientras que floristas, diseñadores y estudiantes compitieron en diferentes categorías, combinando técnica y originalidad.

Cada instalación floral buscó transmitir la idea de “florecer” como sinónimo de trascendencia, generando un recorrido que, según sus organizadores, permitió a los visitantes experimentar la ciudad como una auténtica galería al aire libre.

Talleres, exposiciones y espacios interactivos complementaron la experiencia, consolidando al evento como un referente de turismo cultural sostenible y promoviendo la identidad artística de Antigua Guatemala.

LECTURAS RELACIONADAS

-FOTODELDÍA- AME8050. ANTIGUA GUATEMALA (GUATEMALA), 16/11/2024.- Personas asisten a la celebración del Festival de las Flores este sábado, en Antigua Guatemala (Guatemala). La ciudad colonial de Antigua Guatemala fue adornada este sábado con decenas de esculturas y adornos para el Festival de las Flores, que se celebra cada noviembre, y unos 10.000 turistas nacionales y extranjeros abarrotaron el lugar. EFE/ David Toro

Festival de las Flores 2025: artistas invitados, espectáculos en vivo y espacios para conciertos en Antigua Guatemala

chevron-right
En el Festival de las Flores destaca el talento de los participantes. La primera florista que se inscribió es parte de la historia de este festival. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Festival de las Flores: la primera florista de su historia y cómo transformó su duelo en arte

chevron-right

Entre los asistentes estuvo Valesca Alejandra, quien celebraba sus quince años y aprovechó para tomarse fotos en el festival. “Vine a tomarme las fotos de mis 15 años y justo este sábado era el festival de las flores. Quedó perfecto con mi temática. Me parece un lugar muy bonito, casi mágico. Me gusta mucho esta tradición de Guatemala; es colorida y siento que representa muchas cosas del país, me parece muy hermosa”, comentó.

Entre las instalaciones más llamativas se encontraba un colibrí gigante frente al Ayuntamiento, elaborado con flores de vivos colores que rápidamente se convirtió en uno de los puntos más fotografiados del festival.

La fuente del Parque Central también fue adornada con flores, realzando la arquitectura histórica y ofreciendo un espacio visual para los visitantes.

Pareja posa frente a una pequeña fuente del Parque Central de Antigua Guatemala; la mujer está embarazada.
Una pareja posa frente a una fuente decorada en el Parque Central mientras disfruta del Festival de las Flores. (Foto Prensa Libre: Emy Sánchez)
Quinceañera posa frente a una instalación floral en Antigua Guatemala.
Una joven posa frente a una instalación floral, aprovechando el festival para capturar un momento especial de su celebración. (Foto Prensa Libre: Emy Sánchez)


LECTURAS RELACIONADAS

Andrea Contreras, festival de las Flores

De sueño a realidad: Andrea Contreras revela cómo surge el Festival de las Flores en Antigua Guatemala

chevron-right
Se prevé tránsito masivo en ciudad Guatemala debido a Desfiles navideños, concierto de Reik y otros eventos de tránsito masivo para el 23 y 24 de noviembre en Guatemala

Desfiles navideños, concierto de Reik y otros eventos de tránsito masivo para el 23 y 24 de noviembre en Guatemala

chevron-right

Otra de las atracciones fue la instalación floral inspirada en “La joven de la perla”, que llevó la pintura de Johannes Vermeer a un formato efímero y natural, fusionando arte clásico y expresión floral.

Instalación floral inspirada en “La joven de la perla” de Johannes Vermeer en Antigua Guatemala.
Una instalación floral recrea “La joven de la perla”, llevando el arte pictórico a un formato efímero y natural. (Foto Prensa Libre: Emy Sánchez)

Frente al Arco de Santa Catalina, una decoración en tonos blancos y amarillos armonizó con el color del emblemático arco, creando un escenario ideal para fotografías.

La decoración floral, en tonos blancos y amarillos, armonizó con el color del Arco de Santa Catalina, creando un escenario fotográfico único. (Foto Prensa Libre: Emy Sánchez)

Muchos visitantes aprovecharon estas creaciones para capturar recuerdos.

Visitante toma fotografía frente a un vehículo clásico decorado con flores en Antigua Guatemala.
Una visitante se toma fotos frente a un vehículo clásico adornado con margaritas, un detalle que resalta la creatividad del festival. (Foto Prensa Libre: Emy Sánchez)

Estas escenas reflejaron cómo el festival combina arte, historia y participación comunitaria en un solo recorrido visual.

El primer día del Festival de las Flores 2025 dejó una impresión de comunidad, arte y naturaleza, ofreciendo a los visitantes un espectáculo de creatividad viva que continuará hoy domingo.

Lea también: Eventos en Guatemala: 7 actividades familiares en ciudad capital durante noviembre de 2025

ARCHIVADO EN:

Antigua Guatemala Arco de Santa Catalina Eventos Culturales Festival de flores Antigua Festival de las flores Festival de las Flores 2025 Fotografía 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS