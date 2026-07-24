Cómo transformó su físico Matt Damon a los 55 años para protagonizar “La Odisea”: este fue su secreto

A sus 55 años, Matt Damon logró bajar varias libras y definir su cuerpo para personificar a Odiseo, protagonista de la nueva película de Christopher Nolan, La Odisea. ¿Cómo lo logró? Eso es lo que todos se preguntan.

Durante una entrevista con People, el actor explicó que no solo se enfocó en modificar su apariencia, sino en alcanzar la condición física específica que requería la película.

"No hice el cambio de una manera poco saludable. Creo que si hubiera hecho lo contrario y hubiera subido de peso, habría sido peligroso y no es algo que volveré a hacer", señaló.

El actor atribuyó su pérdida de peso a haber eliminado el gluten, una decisión que le resultó difícil: "Es un fastidio porque me encantan el pan, la cerveza, la pasta y la pizza".

También debió incluir alimentos poco procesados, reducir los carbohidratos refinados, agregar más proteína a su dieta y modificar algunos hábitos alimentarios.

Todo esto estuvo acompañado de entrenamiento físico controlado; sin embargo, no requirió un gimnasio con máquinas sofisticadas. Según su entrenador físico, Gabe Stump, Damon se preparó en lo que describió como un gimnasio de sótano equipado solo con mancuernas, una máquina de jalón con cable y una barra.

Según contó Stump a la revista Vogue, los lunes y jueves Damon entrenaba la parte superior del cuerpo; los martes y viernes, las piernas; y los miércoles hacía entrenamiento cardiovascular o trabajo metabólico, como caminar en pendiente con un chaleco lastrado.

Damon "tiene buena definición por todas partes, pero no ha ganado volumen de forma exagerada", dijo su entrenador físico, lo cual era el objetivo del actor para encarnar al personaje.

El cambio fue tan evidente que sorprendió a sus compañeros de reparto, como la actriz Charlize Theron, quien interpreta a Calipso en La Odisea y admitió que no podía dejar de mirarlo.

"Lo he visto sin todo ese traje. Es increíble. Increíble. Lo estoy mirando fijamente de forma extraña. Le estoy mirando el trasero ahora mismo. ¡No debería hacer eso! Está mal. Se veía increíble, sí", dijo con humor durante una entrevista con Entertainment Tonight.

La Odisea, dirigida por Christopher Nolan, se estrenó el viernes 17 de julio en los cines de todo el mundo. La película es una adaptación inspirada en la obra clásica de Homero.