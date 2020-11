A más de una semana de Eta, municipios siguen incomunicados y sin recibir ayuda

Según alcaldes de algunos municipios afectados por Eta, tener los datos exactos de los daños podría tomar semanas sin tomar en cuenta que se acerca Iota. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Los municipios más afectados por la depresión tropical Eta continúan con el recuento de los daños. Los alcaldes calculan que les tomará semanas tener los datos exactos pues todavía hay municipios y comunidades inundadas e incomunicadas.

Izabal, Alta Verapaz, Huehuetenango y Quiché son los departamentos en los que la tormenta tropical Eta provocó los mayores daños.

Municipios inundados, casas destruidas, personas fallecidas, carreteras bloqueadas, puentes caídos y cientos de hectáreas de cultivos perdidos son las consecuencias.

A más de una semana de esta tragedia, hay municipios de los departamentos antes mencionados que aún continúan inundados.

Incomunicados

En Chisec, Alta Verapaz, que cuenta con 187 comunidades, aún hay 58 de estos incomunicados. Sumado a esto, el servicio de energía aún no ha podido ser restablecido, por lo que hay personas que no han tenido comunicación pues las antenas telefónicas no están funcionando.

“Lo interesante en Chisec es que en algunas áreas las aguas siguen creciendo en lugar de bajar, no sabemos por qué”. Alcalde Fidencio Lima.

Con helicópteros norteamericanos llegó la ayuda a Chisec, logrando llevar alimento a los más afectados.

“La gente ya se está enfermando de los pies, del estómago, porque el agua está contaminada por animales muertos, aunque la hiervan”, agregó Lima.

Casi mil casas inundadas

San Pedro Carchá, otro municipio del departamento de Alta Verapaz, sigue sufriendo las consecuencias de Eta. El alcalde, Winter Coc, mencionó que actualmente hay aproximadamente mil casas que continúan inundadas.

“Ahorita la gente está más preocupada de sacar sus cosas de sus casas y no tienen tiempo de recibir las donaciones. Hay algunos que se están aprovechando de lo que está pasando”, dijo Coc.

Campur es uno de los lugares más afectados, pues quedó inundada por el agua de lluvia. El alcalde no se explica por qué está naciendo el agua. Después de esta comunidad hay más lugares en donde la ayuda no ha logrado llegar. El alcalde confirmó que el 15 de noviembre saldrán dos helicópteros pagados por él con ayuda para más de 5 mil personas que no han recibido nada aún.

Agregó que esperan tener el recuento de los daños el próximo miércoles pues todos los Cocodes están trabajando en recabar la información.

Las plantaciones de café y de cardamomo se han perdido en su totalidad en estas áreas, sin embargo, las personas están ahora más preocupadas por salvar a sus familias.

El alcalde de San Cristóbal Verapaz, Ovidio Choc, dijo en una llamada telefónica que no tienen datos actualizados por el momento porque se les ha dificultado.

Medidas de precaución

Por si fuera poco, en algunos días se espera la llegada de Iota, por lo que ya algunos municipios están tomando medidas para prevenir un mayor desastre.

“Nosotros tenemos un equipo municipal formado para evacuar a quienes están en lugares inundados y vamos a fortalecer los albergues para que se pueda atender a más personas”. Fidencio Lima, alcalde de Chisec.

Dijo que hay comunidades como Cuevas del Cerro y Valle Verde en Chisec en donde las personas han decidido resguardarse en cavernas para protegerse.