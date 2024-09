A un año de la tragedia bajo el Puente El Naranjo, damnificados esperan hallar restos de parientes

Este miércoles 25 de septiembre se cumple un año de la tragedia que enlutó a familias del asentamiento Dios es Fiel, en la zona 7 capitalina.

Eran las 2 de la madrugada del 25 de septiembre de 2023 cuando una correntada de agua proveniente del río El Naranjo arrasó con 10 viviendas y dejó como saldo 11 personas fallecidas y 7 desaparecidas.

En memoria de las víctimas de esta catástrofe, un grupo de vecinos organizó una misa y una velada.

También colocaron flores en un nicho que construyeron para que los familiares tengan un lugar donde llorar a sus seres queridos, en el cual se encuentran las fotografías de los 7 desaparecidos.

“Ya fue hace un año y no los podemos dejar en el olvido, para nosotros fue doloroso la pérdida de nuestros vecinos”, dijo Milvian Lucas.

“Las familias que no encontraron a sus seres queridos se han de sentir tristes, porque no tienen donde llorarles, por esa razón les preparamos este lugar, para que tengan un recuerdo de ellos”, añadió Lucas, mientras colocaba flores en el nicho.

Las víctimas que siguen sin ser localizadas son:

Ramiro Berdúo, 35 años

Gladys Berdúo, 17

Dayana Berdúo, 6

Denis Berdúo, 3

Josefina Escalante, 23

Benjamín Matías, 18 meses

Levyn Palencia, 6

No pierde la fe

Uno de los familiares de las victimas desaparecidas narró a Guatevisión que no pierde la esperanza de encontrar los restos de sus sobrinos.

“Este mes de septiembre ha sido muy difícil, he estado triste. No he podido concentrarme en mi trabajo porque pienso mucho en mi hermana y en los niños. Me duele bastante porque ya no hay un hogar a donde ir, antes cuando iba a la casa mis sobrinos me encontraban y me recibían, ahora ya no están ellos”, relató.

“Cada vez que sale en las noticias que encontraron restos en Chinautla o en el río Las Vacas me emocionó bastante porque pienso que podrían tratarse de mis sobrinitos. Yo he estado llamando en el Inacif para saber si tiene información", agregó.

Antecedentes

Derivado de la tragedia, un juez ordenó desalojar las viviendas que se encuentran en el área; sin embargo, algunas familias no tienen otro lugar a donde mudarse, y otras optaron por regresar a sus lugares de origen.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) dictaminó que el asentamiento se encuentra en un área no apta para ocupación humana.

Además, ha advertido que, si no se toman medidas adecuadas, podrían repetirse situaciones similares en el futuro.

La institución recomendó que se debe realizar la reubicación de las familias y la aplicación urgente de un Plan de Ordenamiento Territorial (POT).

Luego de la catástrofe, la Fiscalía de Delitos contra la Vida y la Integridad de las Personas inició una investigación.

El Ministerio Público (MP) ha solicitado informes técnicos a diversas instituciones para esclarecer las responsabilidades del desastre ocurrido en la comunidad Dios es Fiel.

Imágenes

En el lugar don de se ubicaba el asentamiento Dios es Fiel se construyó un altar para recordar a las víctimas. (Foto Prensa Libre: Emilio Chang)

En el área donde se ubicaba el asentamiento Dios es Fiel aún se observan algunas construcciones. (Foto Prensa Libre: Emilio Chang)

El asentamiento Dios es Fiel fue declarado zona no apta para la ocupación humana por parte de la Conred. (Foto Prensa Libre: Emilio Chang)

Vecinos del asentamiento Dios es Fiel aún guardan la esperanza de encontrar los restos de sus seres queridos, quien fueron arrastrados por la corriente del río Naranjo, que corre bajo el puente El Naranjo, en la zona 7 de la capital. (Foto Prensa Libre: Emilio Chang)