Accidentes colapsan tránsito en la ruta Interamericana rumbo a la capital

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Mixco informó que este jueves 21 de agosto se registra tránsito complicado en la ruta Interamericana, en el ingreso a la capital, debido a incidentes viales.

Lo que dificulta la movilidad es una triple colisión en el kilómetro 21, con dirección a la calzada Roosevelt. Una unidad de emergencia brindó asistencia a las personas que se movilizaban en los automotores, añadió la PMT.

En el accidente están involucrados tres vehículos particulares y un autobús extraurbano.

Asimismo, se indicó que el Ministerio Público efectúa las diligencias correspondientes en el kilómetro 15 del tramo de la calzada Roosevelt, donde falleció un motorista.

Se informó que, debido a lo ocurrido, únicamente se encuentra habilitado el carril izquierdo para la circulación vehicular hacia la capital.

Mynor Espinoza, vocero de la Municipalidad de Mixco, indicó que la fila de vehículos ya llega hasta San Lucas Sacatepéquez.

Agregó que también se reportó un ataque armado contra un camión, lo cual estaría afectando aún más el tránsito.

Según imágenes, el tránsito permanece detenido a raíz de los incidentes registrados.

Muchas personas han decidido descender de los buses y caminar para tratar de llegar a su destino.

