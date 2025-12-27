Accidentes y deshidratación, entre las causas de muerte de migrantes guatemaltecos en México y EE. UU.

Los registros del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala (Conamigua) indican que durante el 2025 se brindó acompañamiento para el traslado de 131 guatemaltecos fallecidos en México y Estados Unidos.

En el 2024 se reportó el traslado de 113 connacionales fallecidos, mientras que en el 2025 la cifra ascendió a 131, según datos de la Dirección de Gestión Social y Coordinación Interinstitucional.

"Los servicios de repatriación de guatemaltecos fallecidos en el extranjero es competencia del Ministerio de Relaciones Exteriores; sin embargo, el Conamigua brinda los servicios de trámites varios y traslado en territorio nacional de migrantes guatemaltecos fallecidos en el extranjero", indicó la institución.

Por medio de información proporcionada por parte de familiares de las víctimas, Conamigua ha identificado que las principales causas de fallecimiento incluyen accidentes de tránsito, enfermedades comunes, asfixia por sumersión, suicidio, homicidio y deshidratación en el desierto.

Disminuye la cantidad de deportados

El endurecimiento de la política migratoria de Estados Unidos durante el primer año del regreso de Donald Trump a la presidencia tiene efectos visibles en Guatemala. Las deportaciones disminuyeron en el 2025, según estadísticas del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM).

En el 2024 fueron deportados 76 mil 768 guatemaltecos desde Estados Unidos y México, por vía aérea y terrestre. De ellos, 8 mil 842 eran menores de edad; 2 mil 585 viajaban sin compañía de un adulto.

Hasta el 18 de diciembre, la cifra había disminuido, pues Migración reportó 52 mil 689 retornados a Guatemala.

Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU., ha disminuido casi un 90% la cantidad de personas que intentan ingresar de forma irregular a ese país.

El portal estadístico del IGM detalla que mil 819 de los retornados son menores de edad; de ellos, 622 fueron reportados como no acompañados.

Además, se indica que la mayoría de deportados son originarios de Huehuetenango, San Marcos, Quiché, Quetzaltenango, Guatemala y Alta Verapaz.

Atención a migrantes

Conamigua brinda apoyo a los guatemaltecos retornados, a sus familias y a migrantes en tránsito por el país.

La institución ofreció asistencia humanitaria a 61 mil 470 migrantes en el 2024 y, hasta noviembre del 2025, la cifra era 48 mil 449. La atención se brindó tanto a personas adultas como a niñas, niños y adolescentes retornados de diferentes nacionalidades.

“La Dirección de Gestión Social y Coordinación Interinstitucional, y las sedes del Conamigua para la atención de guatemaltecos migrantes y sus familias en Guatemala, así como de retornados y migrantes que se encuentran en el territorio nacional, fueron beneficiadas con servicios de asistencia y protección de sus derechos por medio de la coordinación interinstitucional”, informó la institución.

De vuelta a su hogar

Para mejorar la atención a la población retornada, Conamigua adquirió dos autobuses destinados a trasladar a los migrantes hasta sus hogares.

“Lo más importante que logramos este 2025 es que ahora tenemos autobuses propios. Los adquirimos por medio de licitación: uno para 60 y otro para 30 personas. Esto no solo para llevarlos a las terminales de buses, sino hasta sus hogares. Lugares como Huehuetenango, Chiché y San Marcos”, indicó Raúl Berríos, secretario de Conamigua.

Agregó que, a quienes residen en otros departamentos, se les entregan boletos de bus para que puedan viajar gratuitamente hasta su destino.

“Los guatemaltecos se acercan a la terminal y se les brinda una ayuda especializada por parte de nuestros trabajadores del Conamigua. Manifestamos y reafirmamos nuestro compromiso con la comunidad migrante, y que sepan que hay una institución amiga”, recalcó.

Apoyo a los migrantes

Desde marzo del 2025, la administración de Trump incrementó la presencia militar en la frontera sur de Estados Unidos con el objetivo de frenar la migración irregular.

El Ejército estadounidense indicó que la misión de las nuevas bases militares es defender la soberanía del país y brindar apoyo a la Secretaría de Seguridad Interna y a los agentes de la Patrulla Fronteriza.

Actualmente, los migrantes detenidos al cruzar la frontera enfrentan tres cargos criminales y posteriormente son deportados a sus países.

“Los tres son delitos menores, eso quiere decir que no se puede imponer una condena mayor a un año”, explicó un fiscal federal de EE. UU.

Berríos comentó que a los retornados se les brinda atención psicológica y social. “Se les brinda un servicio especializado a los connacionales. Se les entrega kits de higiene, comida y se les da asesoría legal”, dijo.

Añadió que otra estrategia de la Secretaría consiste en trabajar con el sector empresarial para generar nuevas fuentes de empleo.

De acuerdo con el IGM, de los 52 mil 689 guatemaltecos deportados hasta el 18 de diciembre último, 39 mil 954 afirmaron haber trabajado en Estados Unidos, principalmente en los sectores de construcción y jardinería.

Berríos aseguró que, para reducir la migración, es fundamental crear empleos e invertir en educación. “Tenemos que mejorar la educación para que nuestros menores busquen esas oportunidades aquí en Guatemala. Lo que queremos es que los guatemaltecos ya no se vayan, sino que se queden”, concluyó.