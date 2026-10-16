Sucesos
Aeronave sufre accidente durante despegue en el Aeropuerto La Aurora; evacúan a cuatro personas
Reanudan operaciones en la pista del Aeropuerto Internacional La Aurora tras percance de una aeronave. Ocupantes están estables.
Aeronave accidentada en la pista del Aeropuerto Internacional La Aurora. (Foto Prensa Libre: Colaboración)
La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) informó que este viernes 16 de octubre se registró un percance aéreo en la pista del Aeropuerto Internacional La Aurora.
Según la DGAC, las operaciones en la pista se reanudaron con normalidad después del accidente que sufrió durante el despegue una aeronave Cessna 210, matrícula TG-BYF, aproximadamente a las 12.09 horas.
Agregó que en la aeronave viajaban cuatro personas, quienes fueron evacuadas por el Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios.
Los cuatro ocupantes se encuentran en condición estable, de acuerdo con el reporte de la DGAC.
La institución indicó que la aeronave ya fue remolcada hacia los márgenes de la pista, donde también se efectuaron labores de limpieza para retirar objetos extraños.
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