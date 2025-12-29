Aeropuertos La Aurora y el Mundo Maya tendrán nuevos escáneres, que buscan fortalecer seguridad y agilizar paso de viajeros

Los aeropuertos internacionales La Aurora, de la capital de Guatemala y Mundo Maya en Petén contarán ahora con nuevos escáneres con lo que las autoridades buscan fortalecer los procesos de inspección, elevar los estándares de seguridad y agilizar el paso de los viajeros en los controles.

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) informó este 29 de diciembre que arribaron al país siete nuevos escáneres: cinco estarán destinados al Aeropuerto Internacional La Aurora y dos al Aeropuerto Internacional Mundo Maya.

De acuerdo con la DGAC, en La Aurora se instalarán cuatro escáneres para equipaje de mano y uno para equipaje de bodega. En el Mundo Maya se colocarán uno para equipaje de mano y otro de bodega.

Costo de los equipos

La DGAC detalló que el costo total de los siete escáneres es de US$451,843.16 (Q3 millones 524 mil 65).

Cada escáner para verificación de equipaje de mano tiene un valor de US$59,271.50, mientras que cada uno de bodega cuesta US$77,742.83.

Según la entidad, con estos nuevos equipos se busca reforzar los procesos de inspección y mejorar los estándares de seguridad en las instalaciones aeroportuarias. Asimismo, se espera agilizar el paso de los viajeros para brindar una experiencia más eficiente y ordenada dentro de las terminales aéreas.

Controles más modernos

La DGAC señaló que esta nueva tecnología responde a la necesidad de contar con controles más modernos, confiables y acordes con el tráfico aéreo actual, especialmente en temporadas de alta afluencia de pasajeros.

“Los nuevos escáneres optimizan los tiempos de revisión sin comprometer la seguridad, facilitando una atención fluida en los puntos de control. Este avance es el resultado del compromiso del Estado de Guatemala con la seguridad, la conectividad aérea y la mejora continua de los servicios aeroportuarios en beneficio de los pasajeros nacionales e internacionales”, indicó la DGAC.