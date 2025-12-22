En imágenes: Aeropuerto La Aurora registra “día histórico” en el tránsito de personas

Miles de viajeros se trasladaron desde y hacia las instalaciones del Aeropuerto Internacional La Aurora con motivo de las fiestas de fin de año.

Personas esperan a sus familiares en el área de llegadas del aeropuerto La Aurora. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) informó este lunes 22 de diciembre que el Aeropuerto Internacional La Aurora tuvo un día histórico en el tránsito de personas en sus instalaciones.

Aunque no brindó cifras concretas, la dependencia dijo que se había marcado "un hito" en las operaciones diarias.

"Miles de viajeros transitaron por la terminal en un ambiente ordenado, seguro y eficiente", expresó la DGAC en un comunicado.

De acuerdo con esa entidad, varias unidades estuvieron involucradas en la coordinación de la afluencia de personas, como Migración, la Superintendencia de Administración Tributaria, Empresa Metropolitana de Transporte y la Dirección General de Protección y Seguridad Vial.

Agregó que, de manera articulada, se logró "garantizar procesos ágiles dentro de la terminal y un orden vehicular eficiente en los accesos al aeropuerto".

Las fechas de fin de año son propicias para que una gran cantidad de personas transiten por el aeropuerto, tanto para salir como para ingresar al país.

(Foto: Dirección General de Aeronáutica Civil / @DGAC_CIV /X)

Las autoridades del aeropuerto habían calculado que las instalaciones operarían trámites de hasta 900 pasajeros por hora.

Una gran afluencia de personas también se observó en las afueras de la terminal aérea, que esperaban para recibir o despedir a sus familiares.

(Foto Prensa Libre: Esbin García)

Tambien se obervaron largas filas vehiculares en las calles aledañas al aeropuerto.

(Foto Prensa Libre: Esbin García)
(Foto: Dirección General de Aeronáutica Civil / @DGAC_CIV /X)

ESCRITO POR:

William Oliva

Periodista de Prensa Libre especializado en Actualidad Internacional y Periodismo Digital con 15 años de experiencia.

Lee más artículos de William Oliva

