Cadáveres hallados en la zona 25 siguen sin identificar por condiciones en que fueron encontrados

Desde el pasado viernes 19 de diciembre se localizaron cadáveres en un sector que ha sido utilizado como un basurero clandestino en la zona 25, kilómetro 14.5 de la ruta a Santa Lucía Los Ocotes. Los hallazgos se extendieron hasta el domingo 21 de diciembre y los fallecidos no han sido identificados.

Hasta ahora se contabilizan 10 cadáveres con aparentes señales de violencia, según la información proporcionada por los cuerpos de socorro al momento de localizar los cadáveres.

A estos se les suman dos osamentas, que tenían un tiempo mayor de haber sido escondidos en este sector de Santa Lucia Los Ocotes, según el reporte oficial difundido por las autoridades.

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) al ser consultado sobre el proceso de identificación de los cuerpos, informó este 22 de diciembre que el trabajo no ha concluido.

“Los cuerpos se encuentran en avanzado estado de putrefacción y eso dificulta la labor de forense, en este momento siguen trabajando los médicos forenses, cuando terminen su labor ellos pasarán el resultado de los mismos”, detalló Comunicación Social del Inacif.

Buscarán perfiles

Toda vez el Inacif concluya el trabajo de identificación, corresponde a unidades especializadas de la Policía Nacional Civil (PNC) otra parte del trabajo, que radica en identificar posibles antecedentes de las personas fallecidas.

Eso explicó Edwin Monrroy, vocero de la PNC, quien señaló que el trabajo de identificación suele demorar algunas horas. “Ya estamos trabajando, desde el primer momento, para el procesamiento de la escena, haciendo la coordinación con el Ministerio Público (MP)”.

El voceo señaló que actualmente hay dos unidades de investigación policial interviniendo en el caso, para que la Fiscalía de Delitos Contra la Vida pueda hacer el trabajo de campo, que les permita encontrar indicios que profundicen en la investigación.

“Se está a la espera de poder realizar la identificación de las personas para verificar si tenían antecedentes, si están perfilados, eso para determinar si tenían algún tipo de vínculo con estructuras criminales”, eso para determinar si los fallecidos eran colaboradores con grupos criminales que se mantienen en pugna.

Las hipótesis

El Departamento de Comunicación Social del MP no pudo dar a conocer detalles de la hipótesis, debido a que es un proceso de investigación que se encuentra en marcha.

“El caso es investigado por la Fiscalía de Delitos contra la Vida y la Integridad de las Personas. Aunque las autoridades ya han establecido las primeras hipótesis, se ha optado por no profundizar en los detalles para evitar entorpecer el desarrollo de las pesquisas”, refirió.

Por su parte, el pasado fin de semana el Ministerio de Gobernación compartió su hipótesis sobre los cuerpos localizados en la zona 25, considerando que podría ser un reacomodo de los grupos criminales.

Destacaron que podría tratarse de una pugna entre grupos criminales dedicados a la distribución de droga en la zona, que los datos de los investigadores atribuyen ese “territorio” a miembros de la Mara 18.