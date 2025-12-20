Siete presuntos sicarios de la mara 18 son detenidos en Escuintla con armas, drogas y una granada

Guatemala

Siete presuntos sicarios de la mara 18 son detenidos en Escuintla con armas, drogas y una granada

Siete presuntos integrantes de la mara 18, entre ellos un menor de edad, son detenidos en Escuintla; la PNC incauta droga, armas y vehículos usados presuntamente para atentar contra pilotos repartidores.

Agentes de la PNC trasladan a los siete detenidos señalados de integrar la mara 18, luego un operativo en Puerto Iztapa, Escuintla. (Foto Prensa Libre: PNC)

La Policía Nacional Civil (PNC) reportó la captura de siete personas adultas y la remisión de un menor de edad, durante un operativo efectuado en el kilómetro 119, jurisdicción de la aldea Santa Marta, Puerto Iztapa, Escuintla. "Pretendían atentar contra comercios y camiones repartidores en Escuintla", señaló la PNC.

Los detenidos fueron identificados como William Geovanny Diéguez Nájera, Rhandal Estanlyn Mejía, quien tiene un antecedente por lesiones culposas en el 2019; Yeferson Vinicio Paz González; Junior Abad Domínguez Quiñónez, con antecedente por responsabilidad de conductores; Steven Omar de León Revolorio y Michael Bárcenas Marroquín. Además, fue remitido a un juzgado de menores un adolescente de 16 años.

Según la información proporcionada por la PNC, los señalados son integrantes activos del barrio 18 y se movilizaban en tres automóviles y tres motocicletas.

Agregó que a los presuntos criminales le incautaron 20 municiones para fusil, 14 recipientes con metanfetamina, 20 bolsas con piedras de crack, una granada de fragmentación, una bolsa con marihuana, siete teléfonos celulares y los vehículos referidos.

La institución indicó que, conforme a una investigación preliminar, los capturados recibían instrucciones desde el sector 11 del Preventivo de la zona 18, y que los hechos están relacionados con posibles acciones contra comercios, camiones repartidores y habitantes de Escuintla.

"Todos son integrantes activos de la pandilla terrorista del barrio 18, provenientes de la zona 5 y 12 capitalina, Villa Nueva y San Miguel Petapa", indicó la policía.

