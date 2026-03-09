Aguas negras inundan calles en San Miguel Petapa y vecinos denuncian abandono de autoridades

Más de 800 personas de la colonia Los Álamos, zona 6 de San Miguel Petapa, enfrentan desde hace más de un año un problema sanitario debido a que aguas negras recorren varias calles del sector, según denuncian los vecinos.

Los residentes indican que el caudal de aguas residuales fluye por la 4a. calle y la 3a. avenida, aparentemente por el colapso de fosas sépticas en una colonia privada cercana. Desde ese punto, el agua contaminada desciende por la vía pública y forma corrientes que pasan frente a viviendas, comercios y centros educativos.

Los vecinos describen que el mal olor es penetrante, mientras que la presencia de zancudos y moscas ha aumentado en el área. Además, en varios tramos el agua permanece estancada, lo que agrava las condiciones de insalubridad.

La situación genera preocupación porque en el sector funcionan dos colegios y una escuela pública. Cada mañana, estudiantes, padres de familia y maestros deben transitar por calles donde las aguas residuales corren a flor de tierra.

Los pobladores aseguran que han solicitado apoyo a la Municipalidad de San Miguel Petapa, al Ministerio de Salud, al Ministerio Público y al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales; sin embargo, afirman que hasta ahora no se ha encontrado una solución que detenga el problema.

El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales informó que el origen de la contaminación estaría en una colonia privada cuya empresa desarrolladora, ERSA, S. A., ya no existe. Según la institución, los residentes de ese residencial no están organizados ni se hacen responsables del mantenimiento de la fosa séptica.

El ministerio indicó que el 3 de marzo efectuó una inspección en el lugar y constató que las aguas residuales se encuentran a flor de tierra. No obstante, debido a la desaparición de la empresa desarrolladora, no ha sido posible identificar a un responsable directo.

Añadieron que la Municipalidad de San Miguel Petapa ha colaborado en la limpieza del área y que el ministerio coordinará acciones con la comuna y el Ministerio de Salud dentro de sus competencias.

Se consultó a la Municipalidad de San Miguel Petapa sobre el problema, pero se informó que únicamente el alcalde, Mynor Morales, puede emitir una postura oficial. Hasta el momento no se ha obtenido una respuesta del jefe edil.

Testimonios

Karla Aragón, vecina y docente de uno de los colegios afectados, explicó que el problema se agrava porque en el sector no existe un sistema de drenajes y cada vivienda utiliza fosas sépticas.

“En la colonia donde se origina el problema no cuentan con ese sistema, y el agua rebalsa frente a la entrada de la escuela pública”, afirmó.

Hugo Sinay, vecino del lugar, aseguró que su vivienda es una de las más afectadas, ya que el agua contaminada se acumula frente a su casa.

Por su parte, Enma García cuestionó la gestión de las autoridades municipales y afirmó que los problemas de la comunidad no reciben atención.

Julia Gómez, otra residente, señaló que incluso salir a la tienda se ha vuelto complicado, porque los vecinos deben caminar sobre las aguas contaminadas.

“A diario tenemos que inhalar ese mal olor y hasta nos duele de tanta contaminación. Esto no es de meses, esto es un pantano porque es un problema de años”, expresó.

María Eugenia Quintanilla indicó que la contaminación afecta tanto a personas como a animales y agregó que, debido a la acumulación de agua, el asfalto se ha deteriorado.