Aguinaldo genera intenso movimiento comercial en la Sexta Avenida este 13 de diciembre

Este sábado se observó una alta afluencia de personas en la zona 1, quienes aprovecharon la temporada de fin de año para efectuar compras de distinta índole. Tras el pago del aguinaldo, muchos guatemaltecos suelen utilizar esta prestación para la adquisición de artículos navideños, ropa, útiles escolares y otros insumos.

Se reportó un alto movimiento entre comerciantes. Muchos compradores adquirieron útiles escolares, mientras que otros priorizaron artículos para el hogar y otras compras.

De acuerdo con estimaciones económicas, a partir del lunes 15 de diciembre circularán alrededor de Q7 mil millones como resultado del pago del aguinaldo a trabajadores del sector público y privado, lo que representa una inyección clave para el comercio y el consumo en el país.

Se calcula que algunos trabajadores recibieron el aguinaldo desde este 13 de diciembre o incluso en días anteriores.

Aguinaldo en Guatemala: una inyección económica

Algunos guatemaltecos consideran que esta prestación funciona como una inyección económica para las familias.

“Diciembre es un mes en donde uno tiende a gastar un poquito más que los otros meses, ya que a veces se convive con la familia (…) uno dispone un poquito más de dinero para poder estar más holgado en este sentido”, indica José Alonso, trabajador guatemalteco que explica la utilidad del aguinaldo.

Se reportó alta afluencia en la Sexta Avenida de la zona 1 tras pago de aguinaldo. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

Esta prestación también se considera un alivio para la economía familiar. “Es un gran alivio para nosotros porque en el caso de la familia nos ayudamos para poder superar gastos que en el año se nos dificultan”, comenta Robel Peralta.

Por su parte, Elvis Hernández enfatiza que el aguinaldo es útil para cubrir deudas y pagar útiles escolares. “Básicamente es para mitigar la cuesta de enero”, añade.