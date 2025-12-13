Desfiles y procesiones en Guatemala: recomendaciones de Emetra para el 13 y 14 de diciembre

Este 13 y 14 de diciembre se efectuarán una serie de eventos en la ciudad de Guatemala. De acuerdo con lo confirmado por Amílcar Montejo, vocero de Emetra, en sus redes sociales oficiales, habrá actividades en 70 centros comerciales y otros eventos que impactarán el tránsito durante este segundo fin de semana de diciembre.

Asimismo, Montejo reportó que este sábado 13 habrá fuerte movimiento especialmente en las zonas 1, 2 y 6 debido a siete recorridos procesionales programados para estas fechas.

En cuanto al domingo 14, este día se realizará el Desfile de Globos Gigantes, que tendrá lugar en Ciudad Cayalá, por lo que es importante preveer el tráfico durante la mañana y la tarde en zona 16 y lugares aledaños.

Además, se prevé que el desfile de bandas, programado el día 14 de 16 a 21 horas, tenga una gran demanda de público en el Paseo de la Sexta, especialmente en las áreas de la Plaza de la Constitución y la Municipalidad de Guatemala, informó Montejo.

Recomendaciones para este fin de semana

Identifique vías alternas. Antes de salir de casa, se recomienda conocer las rutas que puede tomar durante cada día. Manténgase alerta de la información que provea Transmetro. Montejo afirma que en las redes sociales de este servicio podrían aparecer datos de último minuto sobre posibles desvíos de transporte. Utilice aplicaciones de geolocalización. De esta manera, podrá establecer cuál es la ruta más viable para llegar a su destino. Planifique. Se recomienda planear sus salidas con antelación para evitar inconvenientes de tránsito.

Vías alternas por desfiles de bandas

Además del desfile del domingo 14, este sábado también habrá un recorrido de bandas cuyo inicio tendrá lugar en el parque Morazán. Estas son las rutas alternas sugeridas por Montejo para ambos desfiles.

Sábado 13 de diciembre

Puente Olímpico

24 calle

Calle de Piedra, atrás del Teatro Nacional, para desembocar en la avenida Bolívar

Periférico hacia el Centro Histórico y hacia la calle Martí

1ª calle, frente al parque Isabel la Católica

Cerrito del Carmen

Iglesia La Candelaria, hasta desembocar en la colonia 10 de Mayo

Domingo 14 de diciembre