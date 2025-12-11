escenario
Desfile de bandas navideño 2025: Estas son las rutas alternas para este 13 de diciembre
Tome nota de las rutas alternas disponibles para este sábado 13 de diciembre.
Conozca las rutas alternas del desfile navideño de bandas que tendrá lugar el sábado 13 de diciembre de 2025. (Foto Prensa Libre: Freepik)
Este próximo sábado 13 de diciembre tendrá lugar un desfile de bandas navideño, a cargo de la Organización Internacional de Bandas (OIB), según informan los organizadores de la actividad.
El desfile contará con más de 25 bandas, entre ellas cinco agrupaciones centroamericanas provenientes de El Salvador, Honduras y Costa Rica.
De acuerdo con el director del proyecto, Samuel Osoy, el recorrido iniciará en el Parque Morazán, continuará sobre la Sexta Avenida y concluirá en la plaza de la Loba, frente a la Municipalidad de Guatemala, con un espectáculo de pirotecnia.
El desfile dará inicio a las 18 horas. Según Amílcar Montejo, vocero de Emetra, habrá rutas alternas para quienes no participen en la actividad.
Rutas alternas para este sábado 13 de diciembre
De acuerdo con Montejo, estas son las rutas alternas:
- Puente Olímpico
- 24 calle
- Calle de Piedra, atrás del Teatro Nacional, para desembocar en la avenida Bolívar
- Periférico hacia el Centro Histórico y hacia la calle Martí
- Primera calle frente al parque Isabel la Católica
- Cerrito del Carmen
- Iglesia La Candelaria, hasta desembocar en la colonia 10 de Mayo
Asimismo, Montejo indica que se puede hacer uso del bulevar La Asunción para llegar al Centro Histórico. “Y en el área sur pueden utilizar el sector del Puente Olímpico, 24 calle, atrás del Teatro Nacional, hasta desembocar en la avenida Bolívar”, comenta.
*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, recalendarización o cambios en este evento.