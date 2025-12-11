Desfile de bandas navideño 2025: Estas son las rutas alternas para este 13 de diciembre

Este próximo sábado 13 de diciembre tendrá lugar un desfile de bandas navideño, a cargo de la Organización Internacional de Bandas (OIB), según informan los organizadores de la actividad.

El desfile contará con más de 25 bandas, entre ellas cinco agrupaciones centroamericanas provenientes de El Salvador, Honduras y Costa Rica.

De acuerdo con el director del proyecto, Samuel Osoy, el recorrido iniciará en el Parque Morazán, continuará sobre la Sexta Avenida y concluirá en la plaza de la Loba, frente a la Municipalidad de Guatemala, con un espectáculo de pirotecnia.

El desfile dará inicio a las 18 horas. Según Amílcar Montejo, vocero de Emetra, habrá rutas alternas para quienes no participen en la actividad.

Rutas alternas para este sábado 13 de diciembre

De acuerdo con Montejo, estas son las rutas alternas:

Puente Olímpico

24 calle

Calle de Piedra, atrás del Teatro Nacional, para desembocar en la avenida Bolívar

Periférico hacia el Centro Histórico y hacia la calle Martí

Primera calle frente al parque Isabel la Católica

Cerrito del Carmen

Iglesia La Candelaria, hasta desembocar en la colonia 10 de Mayo

Asimismo, Montejo indica que se puede hacer uso del bulevar La Asunción para llegar al Centro Histórico. “Y en el área sur pueden utilizar el sector del Puente Olímpico, 24 calle, atrás del Teatro Nacional, hasta desembocar en la avenida Bolívar”, comenta.

*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, recalendarización o cambios en este evento.