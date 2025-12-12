Desfile navideño de bandas 2025: Estas son las rutas alternas para este 14 de diciembre

La Municipalidad de Guatemala anunció que este próximo 14 de diciembre se llevará a cabo un desfile navideño en el cual participarán más de 50 agrupaciones musicales. Esta actividad se suma a los eventos de temporada a los que asisten decenas de familias guatemaltecas.

Según se informó, el evento tendrá lugar desde el parque Jocotenango hasta la Municipalidad. El objetivo de este desfile es que cada integrante de las bandas aporte un juguete para recaudar aproximadamente cuatro mil regalos, los cuales se entregarán durante la cena navideña que tendrá lugar en el parqueo municipal.

Esta cena reúne a más de seis mil vecinos para compartir tamales, ponche y convivir con otros vecinos capitalinos.

El evento se realizará desde las 16 horas y finalizará a las 21 horas. La actividad es libre y gratuita.

Vías alternas para este 14 de diciembre

Si usted es ajeno al evento, existen algunas vías alternas que podrá tomar para evitar inconvenientes viales. De acuerdo con Amílcar Montejo, vocero de Emetra, estas son algunas rutas alternas que se recomienda considerar este próximo domingo:

1ª calle entre zonas 1 y 2

21 calle desde Mercado Sur 2 hacia la avenida El Cementerio

10ª avenida entre zonas 1, 4 y 5

13ª avenida, zona 1

Recomendaciones generales

Manténgase al tanto de las recomendaciones de las autoridades de tránsito

Planifique su ruta con tiempo

Utilice aplicaciones de geolocalización de ser necesario

Si asistirá al desfile, recuerde vigilar a los niños y cuidar sus pertenencias. Además, promueva la convivencia sana y respetuosa entre vecinos.

Prensa Libre no se hace responsable por cancelaciones, recalendarizaciones o cambios en este evento.