Desfile navideño de bandas 2025: Estas son las rutas alternas para este 14 de diciembre

escenario

Desfile navideño de bandas 2025: Estas son las rutas alternas para este 14 de diciembre

El desfile navideño de bandas recorrerá distintos puntos de la ciudad. Conozca las vías alternas durante esta jornada.

María Alejandra Guzmán

|

time-clock

CARROZAS Y DESFILES NAVIDAD 2025

Los desfiles navideños llenan de color y alegría el Centro Histórico de la ciudad de Guatemala. (Foto Prensa Libre: José Sánchez)

La Municipalidad de Guatemala anunció que este próximo 14 de diciembre se llevará a cabo un desfile navideño en el cual participarán más de 50 agrupaciones musicales. Esta actividad se suma a los eventos de temporada a los que asisten decenas de familias guatemaltecas.

Según se informó, el evento tendrá lugar desde el parque Jocotenango hasta la Municipalidad. El objetivo de este desfile es que cada integrante de las bandas aporte un juguete para recaudar aproximadamente cuatro mil regalos, los cuales se entregarán durante la cena navideña que tendrá lugar en el parqueo municipal.

Esta cena reúne a más de seis mil vecinos para compartir tamales, ponche y convivir con otros vecinos capitalinos.

El evento se realizará desde las 16 horas y finalizará a las 21 horas. La actividad es libre y gratuita.

LECTURAS RELACIONADAS

Desfile de Globos Gigantes

Desfile de Globos Gigantes 2025: Fecha, horario, nuevas figuras y otros detalles de este espectáculo en Ciudad Cayalá

chevron-right
desfile navideño de bandas (2)

Desfile de bandas navideño 2025: Estas son las rutas alternas para este 13 de diciembre

chevron-right

Vías alternas para este 14 de diciembre

Si usted es ajeno al evento, existen algunas vías alternas que podrá tomar para evitar inconvenientes viales. De acuerdo con Amílcar Montejo, vocero de Emetra, estas son algunas rutas alternas que se recomienda considerar este próximo domingo:

  • 1ª calle entre zonas 1 y 2
  • 21 calle desde Mercado Sur 2 hacia la avenida El Cementerio
  • 10ª avenida entre zonas 1, 4 y 5
  • 13ª avenida, zona 1

Recomendaciones generales

  • Manténgase al tanto de las recomendaciones de las autoridades de tránsito
  • Planifique su ruta con tiempo
  • Utilice aplicaciones de geolocalización de ser necesario
  • Si asistirá al desfile, recuerde vigilar a los niños y cuidar sus pertenencias. Además, promueva la convivencia sana y respetuosa entre vecinos.

LECTURAS RELACIONADAS

venta nocturna FCE

Organizan venta nocturna de libros, teatro de títeres y más actividades familiares para fin de año en zona 1 capitalina

chevron-right
Museo del Ferrocarril en Guatemala

Regresa la magia de la Navidad al Museo del Ferrocarril con nuevas fechas del recorrido en el tren iluminado

chevron-right

Prensa Libre no se hace responsable por cancelaciones, recalendarizaciones o cambios en este evento.

ESCRITO POR:

María Alejandra Guzmán

María Alejandra Guzmán

Periodista y redactora con experiencia en tendencias digitales relacionadas con arte, cultura, salud, tecnología, bienestar y otras temáticas similares.

Lee más artículos de María Alejandra Guzmán

ARCHIVADO EN:

Desfiles navideños  Navidad en Guatemala 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS