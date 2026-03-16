Altas temperaturas y un frente frío influirán en el clima de Guatemala del 16 al 20 de marzo

De acuerdo con el boletín del Insivumeh, del lunes 16 al viernes 20 de marzo Guatemala tendrá clima cálido y no se descartan lluvias.

En el territorio nacional habrá áreas con niebla matutina y por la noche, así como nublados parciales alternando con nubes dispersas.

El Insivumeh no descarta lloviznas o lluvias en regiones del norte al centro del país.

Las lluvias previstas para esta semana se asocian al acercamiento de un frente frío al norte de la península de Yucatán, México.

Además, habrá entrada de humedad de ambos litorales y altas temperaturas.

El viento norte se acelerará en la meseta central, que incluye la capital, de martes a jueves.

En las regiones del Pacífico se prevé poca nubosidad, ambiente cálido e incremento y desarrollo de nubosidad por la tarde, con posibilidad de lluvias y actividad eléctrica en la bocacosta y suroccidente. Las temperaturas máximas estarán entre 34 °C y 36 °C.

Mientras que en la meseta central, que incluye la capital, se espera niebla matutina, poca nubosidad alternando con parcialmente nublado y ambiente cálido y húmedo. Además, habrá incremento y desarrollo de nubosidad por la tarde, con posibilidad de lloviznas o lluvias dispersas. Las temperaturas máximas en el altiplano central y occidental oscilarán entre 24 °C y 30 °C.

En la región del Motagua y los valles del oriente también se espera niebla por la mañana, cielo parcialmente nublado alternando con poca nubosidad y ambiente cálido durante el día.

Habrá viento del nordeste ligero a moderado. En zonas de montaña no se descarta la presencia de lloviznas. Las temperaturas máximas estarán entre 36 °C y 38 °C.

En la región norte el termómetro marcará entre 34 °C y 36 °C. Además, habrá áreas con niebla o neblina en las primeras horas de la mañana, poca nubosidad alternando con parcialmente nublado y posibilidad de lloviznas o lluvias en horas de la tarde y noche, con mayor probabilidad de martes a jueves.

En Alta Verapaz las temperaturas máximas estarán entre 26 °C y 28 °C, y en el Caribe entre 31 °C y 33 °C. En estos lugares el Insivumeh prevé lloviznas o lluvias moderadas a fuertes por la tarde y noche, con mayor probabilidad de martes a jueves.

Para ver más: Video: captan el momento exacto en que un trueno cae en los alrededores de la zona 4 de la capital

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