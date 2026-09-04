Alto costo del combustible lleva a pilotos de buses a paralizar labores entre la capital y Jutiapa

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Alto costo del combustible lleva a pilotos de buses a paralizar labores entre la capital y Jutiapa

Conductores de buses extraurbanos que prestan servicio entre la capital y Jutiapa explican cómo los afecta el alto precio del combustible.

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TRANSPORTISTAS DE JUTIAPA PARA LABORES POR EL COMBUSTIBLE

Víctor Ortiz, representante de los pilotos, explica por qué paralizaron el servicio de buses hacia Jutiapa. (Foto Prensa Libre: Ángel Oliva)

Pilotos de buses extraurbanos que prestan servicio entre La Terminal, zona 4 de la capital, y Jutiapa decidieron paralizar labores este viernes 4 de septiembre por el alto costo del combustible.

Víctor Ortiz, representante de los pilotos de buses, explicó en declaraciones a la prensa cómo les afecta el alto precio del galón de combustible.

Agregó que la medida prevalecerá hasta que se les autorice incrementar el costo del pasaje o descienda el precio del galón de carburante.

Añadió que les es “imposible” seguir operando en las condiciones actuales. Explicó que cobran Q40 por el recorrido de 120 kilómetros entre la capital y Jutiapa.

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Dijo que el paro podría ser indefinido y que esperan que sea escuchada su petición respecto del aumento de la tarifa.

Explicó que para operar deben comprar combustible y neumáticos, además de afrontar la depreciación de las unidades y la inseguridad.

Los manifestantes indicaron que no permitirán que ningún tipo de transporte lleve pasajeros desde La Terminal, zona 4, hacia Jutiapa.

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En el lugar se originó una situación tensa debido a que uno de los manifestantes supuestamente quebró el vidrio delantero de un taxi cuyo piloto, al parecer, pretendía llevar pasajeros a Jutiapa.

Aún se desconoce si el paro continuará este fin de semana.

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Con información de Ángel Oliva

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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