Ambiente cálido de día y frío en la noche marcará esta semana en Guatemala

Guatemala ha estado bajo la influencia de frentes fríos en las últimas semanas y, según el pronóstico del Insivumeh, del lunes 17 al viernes 21 de noviembre habrá entrada de humedad del Caribe. Se prevé cielo parcialmente nublado, con períodos de poca nubosidad.

Además, el ambiente será cálido durante el día, y frío por la noche y madrugada en los altiplanos central y occidental.

Las lloviznas y/o lluvias previstas para esta semana estarán asociadas a la entrada de humedad del Caribe y a condiciones locales, provocadas por las altas temperaturas durante la tarde.

Las condiciones meteorológicas imperantes pueden favorecer la ocurrencia de heladas en los altiplanos central y occidental, según el pronóstico.

En la meseta central —que incluye la capital— se prevé presencia de niebla o neblina en las primeras horas de la mañana, cielo parcialmente nublado, alternando con poca nubosidad, y posibilidad de lloviznas y/o lluvias dispersas en la mañana y al final de la tarde.

También se espera ambiente soleado durante el día y frío en horas nocturnas y de madrugada en los altiplanos central y occidental. El viento prevalecerá del norte y nordeste, de ligero a ocasionalmente moderado.

Para las regiones del Pacífico, norte, Caribe, Franja Transversal del Norte, región del Motagua y valles de oriente, se pronostican lloviznas o lluvias dispersas.

