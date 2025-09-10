Apagón en sectores de zona 1 afecta semáforos; PMT pide precaución a los automovilistas

Comunitario

Apagón en sectores de zona 1 afecta semáforos; PMT pide precaución a los automovilistas

La PMT informa sobre falta de energía eléctrica en sectores de zona 1 de la capital este miércoles.

|

Algunos sectores de la zona 1 de la capital están afectados por la falta de energía eléctrica. (Foto Prensa Libre: captura de video de Amílcar Montejo)

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) informó que algunos sectores de la zona 1 de la capital están afectados por la falta de servicio de energía eléctrica.


Amílcar Montejo, vocero vial de la PMT, pidió precaución a los automovilistas, ya que algunos semáforos están fuera de servicio.

Explicó que entre los puntos afectados figuran la 10 avenida y 8a calle, así como la 10 calle, en el tramo cercano a la 9a avenida.

Además, se reportó falta de suministro en la 8a calle, entre 13 y 14 avenida.

Montejo destacó que han enviado agentes a las direcciones mencionadas para regular el tránsito.

“Presentamos inconvenientes en nuestro servicio. El área afectada se encuentra alrededor de la 6a y 13 avenida, 11 y 6a calle de la zona 1”, informó en X la Empresa Eléctrica de Guatemala.

Añadió que un equipo trabaja para restablecer el servicio en los sectores afectados.

ARCHIVADO EN:

Apagón de luz en Guatemala Empresa Eléctrica de Guatemala Zona 1 
