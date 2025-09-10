Comunitario
Apagón en sectores de zona 1 afecta semáforos; PMT pide precaución a los automovilistas
La PMT informa sobre falta de energía eléctrica en sectores de zona 1 de la capital este miércoles.
Algunos sectores de la zona 1 de la capital están afectados por la falta de energía eléctrica. (Foto Prensa Libre: captura de video de Amílcar Montejo)
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) informó que algunos sectores de la zona 1 de la capital están afectados por la falta de servicio de energía eléctrica.
Amílcar Montejo, vocero vial de la PMT, pidió precaución a los automovilistas, ya que algunos semáforos están fuera de servicio.
Explicó que entre los puntos afectados figuran la 10 avenida y 8a calle, así como la 10 calle, en el tramo cercano a la 9a avenida.
Además, se reportó falta de suministro en la 8a calle, entre 13 y 14 avenida.
Montejo destacó que han enviado agentes a las direcciones mencionadas para regular el tránsito.
“Presentamos inconvenientes en nuestro servicio. El área afectada se encuentra alrededor de la 6a y 13 avenida, 11 y 6a calle de la zona 1”, informó en X la Empresa Eléctrica de Guatemala.
Añadió que un equipo trabaja para restablecer el servicio en los sectores afectados.
#EEGSAInforma Presentamos inconvenientes en nuestro servicio. El área afectada se encuentra alrededor de 6ta y 13 avenida, 11 y 6ta calle de la zona 1 ciudad.— EEGSAGuatemala (@EEGSAGuatemala) September 10, 2025
Nuestro equipo está trabajando para restablecer el servicio.
- Alerta -— Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) September 10, 2025
Varias áreas de zona 1 están sin energía eléctrica. pic.twitter.com/CCQqViR5MM