Apagón en sectores de zona 1 afecta semáforos; PMT pide precaución a los automovilistas

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) informó que algunos sectores de la zona 1 de la capital están afectados por la falta de servicio de energía eléctrica.



Amílcar Montejo, vocero vial de la PMT, pidió precaución a los automovilistas, ya que algunos semáforos están fuera de servicio.



Explicó que entre los puntos afectados figuran la 10 avenida y 8a calle, así como la 10 calle, en el tramo cercano a la 9a avenida.



Además, se reportó falta de suministro en la 8a calle, entre 13 y 14 avenida.





Montejo destacó que han enviado agentes a las direcciones mencionadas para regular el tránsito.



“Presentamos inconvenientes en nuestro servicio. El área afectada se encuentra alrededor de la 6a y 13 avenida, 11 y 6a calle de la zona 1”, informó en X la Empresa Eléctrica de Guatemala.



Añadió que un equipo trabaja para restablecer el servicio en los sectores afectados.

