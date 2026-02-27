Arévalo alerta que el país no resistiría un temblor como el de 1976 tras simulacro nacional de sismo

El presidente Bernardo Arévalo afirmó este viernes 27 de febrero que los resultados del Simulacro Nacional por Sismo 2026 son “altamente preocupantes”, tras conocer las proyecciones sobre el impacto que tendría un terremoto similar al de 1976 en la actualidad.

Durante su intervención ante el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (Conadur), el mandatario señaló que los datos evidencian una alta vulnerabilidad del país y una limitada capacidad de respuesta institucional ante un desastre de gran magnitud.

Según las estimaciones hipotéticas del ejercicio, un sismo de gran escala podría afectar a 14 millones de personas, obligar a evacuar a más de 13 millones y dejar 285 mil albergadas. Además, se proyectan 195 mil personas heridas, 31 mil desaparecidas y casi 89 mil fallecidas.

En el ámbito de infraestructura, las proyecciones incluyen 581 mil viviendas con daños leves, más de 2 millones con daños moderados y 285 mil con daños severos. También se estiman 2,290 carreteras afectadas, 370 puentes dañados o destruidos, hospitales y centros de salud impactados, cerca de 8 mil centros educativos afectados y el Aeropuerto Internacional La Aurora comprometido.

Arévalo indicó que estas cifras muestran que la capacidad de respuesta del Estado estaría sobrepasada ante un evento de esa magnitud. “No se ha fortalecido, se ha debilitado”, expresó al referirse al nivel de preparación del país en comparación con hace 50 años.

El presidente hizo un llamado a asumir responsabilidades tanto desde las instituciones como desde la ciudadanía, y subrayó que la gestión de riesgos y la prevención deben convertirse en prioridades permanentes para reducir la vulnerabilidad nacional.

