Arévalo alerta que el país no resistiría un temblor como el de 1976 tras simulacro nacional de sismo

Comunitario

Arévalo alerta que el país no resistiría un temblor como el de 1976 tras simulacro nacional de sismo

El presidente Bernardo Arévalo calificó de “altamente preocupantes” los resultados del Simulacro Nacional por Sismo 2026 y advirtió que el país no estaría preparado para enfrentar un terremoto de gran magnitud.

y

|

time-clock

FOTODELDÍA AME7973. CIUDAD DE GUATEMALA (GUATEMALA), 24/02/2026.- Empleados de oficinas gubernamentales participan este martes en el Simulacro Nacional por Sismo 2026, en el Centro Histórico de Ciudad de Guatemala (Guatemala). Varias entidades estatales realizaron un simulacro de terremoto teniendo en cuenta el reciente aniversario número 50 del terremoto de 1976, en Guatemala. EFE/ Mariano Macz

Empleados de oficinas gubernamentales participan en el Simulacro Nacional por Sismo 2026, en el Centro Histórico de Ciudad de Guatemala. (Foto Prensa Libre: EFE)

El presidente Bernardo Arévalo afirmó este viernes 27 de febrero que los resultados del Simulacro Nacional por Sismo 2026 son “altamente preocupantes”, tras conocer las proyecciones sobre el impacto que tendría un terremoto similar al de 1976 en la actualidad.

Durante su intervención ante el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (Conadur), el mandatario señaló que los datos evidencian una alta vulnerabilidad del país y una limitada capacidad de respuesta institucional ante un desastre de gran magnitud.

Según las estimaciones hipotéticas del ejercicio, un sismo de gran escala podría afectar a 14 millones de personas, obligar a evacuar a más de 13 millones y dejar 285 mil albergadas. Además, se proyectan 195 mil personas heridas, 31 mil desaparecidas y casi 89 mil fallecidas.

En el ámbito de infraestructura, las proyecciones incluyen 581 mil viviendas con daños leves, más de 2 millones con daños moderados y 285 mil con daños severos. También se estiman 2,290 carreteras afectadas, 370 puentes dañados o destruidos, hospitales y centros de salud impactados, cerca de 8 mil centros educativos afectados y el Aeropuerto Internacional La Aurora comprometido.

Arévalo indicó que estas cifras muestran que la capacidad de respuesta del Estado estaría sobrepasada ante un evento de esa magnitud. “No se ha fortalecido, se ha debilitado”, expresó al referirse al nivel de preparación del país en comparación con hace 50 años.

El presidente hizo un llamado a asumir responsabilidades tanto desde las instituciones como desde la ciudadanía, y subrayó que la gestión de riesgos y la prevención deben convertirse en prioridades permanentes para reducir la vulnerabilidad nacional.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Paula Carranza

Periodista de Prensa Libre especializada en temas sociales, ejecutivo y análisis de datos con 3 años de experiencia. Primer lugar en el concurso de Periodismo Regional de Sostenibilidad por Progreso en 2024.

Lee más artículos de Paula Carranza

César Pérez Marroquín

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y de medioambiente con 25 años de experiencia.

Lee más artículos de César Pérez Marroquín

ARCHIVADO EN:

Bernardo Arévalo Conred Simulacro de terremoto Simulacro de terremoto en Guatemala Temblor de hoy en Guatemala Terremoto en Guatemala 

PRENSA LIBRE RADIO

ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS