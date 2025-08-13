Así fue la liberación del león marino rehabilitado frente a las costas de Guatemala

El Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) y el Centro de Conservación Marina del Zoológico Nacional La Aurora, con apoyo del Ejército de Guatemala, liberaron este miércoles 13 de agosto a un león marino que fue rescatado a inicios de abril.

La acción tuvo lugar a 15 millas náuticas mar adentro desde la Base Naval del Pacífico, luego de que el ejemplar recibiera atención veterinaria durante varios meses debido a las condiciones en que fue localizado.

El animal fue diagnosticado con neumonía y desnutrición, y pesaba apenas 75 kilogramos. Tras un proceso de rehabilitación, recuperó su salud y fuerza, y alcanzó un peso estimado de entre 100 y 110 kilogramos.

Las autoridades destacaron que “este caso es un ejemplo del impacto positivo del trabajo coordinado para la protección de la vida silvestre, posible gracias al apoyo de diversas instituciones y socios estratégicos”.

El objetivo de la liberación fue reincorporar al león marino a su hábitat natural en condiciones óptimas, para que pueda sobrevivir, alimentarse y desenvolverse de forma independiente, contribuyendo a la conservación de su especie y al equilibrio del ecosistema marino.

Imágenes

El león marino se desliza al agua durante su liberación, tras varios meses de rehabilitación médica.

(Foto Prensa Libre: J. D. González)

Personal del Conap y del Zoológico La Aurora se preparan para trasladar al ejemplar marino hacia su hábitat natural.

(Foto Prensa Libre: J. D. González)

Autoridades y veterinarios revisan por última vez al león marino antes de su liberación en el Pacífico.

(Foto Prensa Libre: J. D. González)

El ejemplar, ahora en condiciones óptimas de salud, es liberado a 15 millas náuticas mar adentro.

(Foto Prensa Libre: J. D. González)