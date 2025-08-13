Así fue la liberación del león marino rehabilitado frente a las costas de Guatemala

Así fue la liberación del león marino rehabilitado frente a las costas de Guatemala

Luego de haber sido rescatado y recuperado, un león marino fue liberado este 13 de agosto en aguas del Pacífico.

Un león marino que fue rescatado en abril es liberado este 13 de agosto en aguas del Pacífico. (Foto Prensa Libre: J.D. González)

El Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) y el Centro de Conservación Marina del Zoológico Nacional La Aurora, con apoyo del Ejército de Guatemala, liberaron este miércoles 13 de agosto a un león marino que fue rescatado a inicios de abril.

La acción tuvo lugar a 15 millas náuticas mar adentro desde la Base Naval del Pacífico, luego de que el ejemplar recibiera atención veterinaria durante varios meses debido a las condiciones en que fue localizado.

El animal fue diagnosticado con neumonía y desnutrición, y pesaba apenas 75 kilogramos. Tras un proceso de rehabilitación, recuperó su salud y fuerza, y alcanzó un peso estimado de entre 100 y 110 kilogramos.

Las autoridades destacaron que “este caso es un ejemplo del impacto positivo del trabajo coordinado para la protección de la vida silvestre, posible gracias al apoyo de diversas instituciones y socios estratégicos”.

El objetivo de la liberación fue reincorporar al león marino a su hábitat natural en condiciones óptimas, para que pueda sobrevivir, alimentarse y desenvolverse de forma independiente, contribuyendo a la conservación de su especie y al equilibrio del ecosistema marino.

El león marino se desliza al agua durante su liberación, tras varios meses de rehabilitación médica.
(Foto Prensa Libre: J. D. González)
Personal del Conap y del Zoológico La Aurora se preparan para trasladar al ejemplar marino hacia su hábitat natural.
(Foto Prensa Libre: J. D. González)
Autoridades y veterinarios revisan por última vez al león marino antes de su liberación en el Pacífico.
(Foto Prensa Libre: J. D. González)
El ejemplar, ahora en condiciones óptimas de salud, es liberado a 15 millas náuticas mar adentro.
(Foto Prensa Libre: J. D. González)
Veterinarios del Centro de Conservación Marina supervisan el estado del león marino antes del traslado.
(Foto Prensa Libre: J. D. González)

Juan Diego González

Periodista de Prensa Libre especializado en fotografía comercial, espectáculos, acontecer nacional y deportiva, con 18 años de experiencia. Premio Segeplan Fotografía Periodística del Año 2010, Premio Entrevista Deportiva 2016 por Cronistas Deportivo Guatemaltecos.

Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 9 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

Conap Leones Marinos Rescate de animales 
