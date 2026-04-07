Ataque en ruta a San Pedro Sacatepéquez:  Comuna informa de suspensión de clases y da recomendaciones a la población  

La tarde del lunes 6 de abril, los Bomberos Voluntarios informaron sobre un hecho armado en el kilómetro 20.5, en el cantón Las Limas, aldea Vista Hermosa, municipio de San Pedro Sacatepéquez, departamento de Guatemala.

Añadieron que en el lugar murió un hombre de aproximadamente 30 años, quien sufrió múltiples heridas de bala. También brindaron atención prehospitalaria a un segundo paciente, de aproximadamente 25 años, quien sufrió una herida de bala.

Además, otros cuatro heridos fueron trasladados a distintos centros asistenciales por unidades de apoyo de otras compañías de bomberos.

Tras el hecho de violencia, la Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez emitió un comunicado en el que pidió a la población mantener la calma, resguardarse en sus viviendas y seguir los lineamientos y reportes de las instituciones oficiales.

Remarcó que este martes 7 de abril están suspendidas las clases en todos los centros educativos públicos, privados y por cooperativa del municipio.

También compartió un comunicado de la supervisión educativa del Ministerio de Educación, en el que se destaca que la suspensión de clases tiene como fin resguardar la integridad física de la comunidad educativa.

Agentes de la PNC heridos

El ataque armado derivó en un enfrentamiento entre civiles armados y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), lo cual provocó el cierre del paso y complicaciones en la movilidad.

La PNC informó sobre la detención de tres presuntos responsables y confirmó que hubo policías heridos durante el enfrentamiento, el cual quedó captado en video.

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