Aumentan empresas proveedoras de limitadores de velocidad en Guatemala

El número de empresas registradas para proveer sistemas limitadores de velocidad continúa en aumento, mientras las autoridades intensifican los controles para garantizar el cumplimiento de la norma en el transporte de carga y pasajeros.

El viceministro de Comunicaciones, Fernando Suriano, afirmó que actualmente hay más proveedores en el mercado y reiteró que no existe exclusividad en el servicio de limitadores de velocidad.

“Hasta el día de ayer iban 157 empresas que prestan el servicio y una invitación a que haya más empresas. Siempre he estado comunicando que no hay monopolio”, indicó el funcionario.

Agregó que, hasta ahora, cerca de 4 mil unidades ya cuentan con el dispositivo.

“Constantemente se están acercando a nosotros porque ya contrataron los servicios de empresas que se certificaron. También los estamos orientando, porque algunos dicen que subieron los precios… Se ha pedido el apoyo del Ministerio de Economía, por medio de la Diaco, para los controles”, dijo el viceministro.

Sobre los mecanismos de verificación, explicó que existen controles técnicos y legales para asegurar el funcionamiento de los dispositivos.

“La ley es muy clara en que obliga al propietario del vehículo a tener este dispositivo. Segundo, definitivamente hay diferentes mecanismos. Uno son los mismos controles de velocidad: si se usa el radar y pasa de los 80 kilómetros, significa que no está funcionando. Entonces hay mecanismos para hacerlo”, explicó.

Al consultarle sobre las manifestaciones de los últimos días, en las que transportistas rechazan el uso obligatorio del dispositivo, expresó que debe darse cumplimiento a lo aprobado por los diputados del Congreso de la República. Añadió que, en países desarrollados, este dispositivo es obligatorio en todos los vehículos y que se espera que paulatinamente pueda aplicarse de la misma manera en el país.

Limitadores de velocidad

El uso de limitadores de velocidad en el transporte de carga y pasajeros fue implementado en el país como parte de las disposiciones para regular la circulación vehicular. La normativa existe desde el 2016, con la Ley para el Fortalecimiento de la Seguridad Vial (Decreto 45-2016); sin embargo, su obligatoriedad y las sanciones por incumplimiento comenzaron a aplicarse recientemente, con multas vigentes desde el 2 de marzo último.

El Sistema Limitador de Velocidad (SLV) es obligatorio en Guatemala para buses extraurbanos y transporte pesado desde esa fecha. La disposición forma parte de las medidas establecidas para el control de velocidad en este tipo de unidades.