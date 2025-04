Aumento salarial a salubristas: el punto medio podría estar entre Q1 mil 800 y Q2 mil

El Ministerio de Salud abrió otra mesa técnica de diálogo para discutir el aumento salarial a los salubristas, esta vez con el Sindicato Nacional San Juan de Dios, que plantea Q2 mil de incremento, mil quetzales más de lo que propone la cartera.

Para exigir el cumplimiento de cinco puntos, los afiliados al sindicato anunciaron dos días de movilizaciones en distintas vías del país. La promesa de diálogo con el ministerio hizo que los bloqueos del este miércoles 2 de abril se levantaran a las 11.30 horas y que se cancelaran los programados para este jueves.

Sin embargo, persiste el riesgo de que, si en dos semanas Salud no presenta una propuesta que satisfaga sus demandas, los sindicalistas retomen las medidas, según Carlos Noé Santos Urías, secretario general del Sindicato Nacional San Juan de Dios.

¿Cuál es la demanda que los lleva a manifestar en las calles?

La principal es el cumplimiento del artículo 140. Ya estamos en abril y esto no avanza. Lo otro es que se hizo pública una propuesta del Ministerio de Salud que no cumple con las expectativas de los trabajadores. Se propone un aumento de Q1 mil para quienes están en relación de dependencia y un bono único de Q2 mil para los que no tienen esa relación, y que en mayo iniciará el traslado de contratistas a plazas 011.

No tenemos claro el traslado de los profesionales a una plaza de profesional. Nos preocupa el pago de la beca estudiantil para los epesistas. Nuestra petición es que se mejore la propuesta que hace el ministerio.

¿El Ministerio de Salud les presentó la propuesta del aumento de Q1 mil?

No. Nos enteramos a través de citaciones en el Congreso y por medio de un diputado que dio a conocer la propuesta del Ministerio de Salud. Insistimos al ministerio que nos dijera cómo se trabajaría el aumento, cuánto proponía. Le entregamos nuestras propuestas. Tuvimos un acercamiento con el ministro Joaquín Barnoya, en el que le indicamos que lo mínimo que esperábamos eran Q2 mil 500 para los compañeros con relación de dependencia y dos bonos de Q3 mil 500 para los que no tienen esa relación. Le manifestamos también que estábamos dispuestos a dialogar.

¿Cuál es el punto medio de aumento entre su propuesta y la que presenta el Ministerio de Salud?

Una de las condiciones que debería tener la propuesta del ministerio es que el incentivo económico para los trabajadores en relación de dependencia esté afecto a los descuentos, para que sea tomado en cuenta en las prestaciones. Tal como lo plantea el ministerio, entendemos que no será considerado para la jubilación, el bono 14 ni el aguinaldo.

Nuestra propuesta es lo que esperaríamos. Hemos hecho estudios técnicos y presupuestarios para que el presupuesto del ministerio no se vea afectado en la atención directa al paciente ni en la compra de medicamentos. Pero estamos abiertos al diálogo para recibir una contrapropuesta.

El punto medio podría estar entre Q1 mil 800 y Q2 mil, y creemos que el ministerio lo puede otorgar.

Se enteraron de la propuesta de Salud a través de citaciones en el Congreso de la República. ¿Cómo calificaría la comunicación del ministerio con los trabajadores?

La propuesta en ningún momento fue consensuada, ni se citó a una organización sindical para decirnos "esto es lo que se podría otorgar", los Q1 mil. Hubo una deficiencia de comunicación, porque no nos tomaron en cuenta como trabajadores. Ellos asumieron que íbamos a aceptar esa cantidad, y ha quedado evidenciado que no es así. Las movilizaciones de los diferentes grupos tienen algo en común: el rechazo a la propuesta del ministerio.

¿Por qué pedir un aumento salarial y un bono?

En el ministerio no hay una política salarial. Existen múltiples escalas salariales en las distintas unidades ejecutoras. Por ejemplo, en la capital, un enfermero puede ganar Q5 mil, pero en Escuintla, Q3 mil, aun desempeñando las mismas funciones. Los salarios son dispares.

El sector más afectado es el renglón 036, cuyo pago, según el propio Ministerio de Salud, no constituye un salario, sino un estipendio, y ni siquiera alcanza el salario mínimo. En algunos departamentos, ciertos directores de unidades ejecutoras distribuyen un salario de Q5 mil entre dos personas, asignando a cada una Q2 mil 500, cantidad inferior al salario mínimo.

¿Qué trabajos desempeña el personal 036?

Son trabajadores que suplen lo que antes era el Operativo 1, que el ministerio eliminó. Realizan labores de campo y operativas. En este grupo están los facilitadores comunitarios, quienes llegan a las comunidades y están a cargo de programas como descacharrización, abatización, control de peso y talla, y nutrición. No existe una estadística precisa sobre cuántos son, pero desempeñan una función importante en las comunidades. Es fundamental reconocerlos como trabajadores y que, al menos, reciban el salario mínimo.

¿Ellos son quienes recibirían el bono de Q3 mil 500?

Sí, los que están en el renglón 036. Ellos ganan menos del salario mínimo, especialmente en los departamentos. En algunas localidades también hay compañeros del subgrupo 18 que perciben menos del mínimo, ya que el ministerio les extiende un contrato civil y los trata como si fueran una empresa: deben facturar, presentar informes, cumplir con un horario y asumir atribuciones establecidas. No tienen derecho a aguinaldo, bono 14, vacaciones ni Seguro Social.

¿Cuántos trabajadores hay en el renglón 036?

Son 2 mil trabajadores, según lo reportado por el ministerio, aunque existe un subregistro, ya que en muchas unidades se reportan cinco, pero en realidad hay 10. A este personal no se le permite participar en el traslado a una plaza 011.

¿Seguirán las manifestaciones para este 3 de abril, como habían anunciado?

No, pues uno de los puntos ya fue cumplido por el ministerio: la instalación de la mesa de diálogo. Los trabajadores no están de acuerdo con la propuesta, y por eso salimos a manifestar hoy (miércoles 2 de abril). Las movilizaciones fueron pacíficas y no perjudicaron a la población. Pero mañana (jueves 3 de abril) ya no tendremos actividad en ningún punto.

¿Establecer una mesa de diálogo no es una medida dilatoria para cumplir con sus peticiones?

Podría ser. Esto se basa en una relación de confianza. Sabemos que podría no cumplirse y convertirse en una medida dilatoria. Si ese fuera el caso, las acciones posteriores podrían ser más contundentes.

¿Cuánto tiempo darán de plazo para que se resuelva el tema del aumento salarial?

Esperamos después de Semana Santa. El plazo es hasta mediados de abril, cuando al menos debería presentarse una propuesta mejorada.

Estamos dando ese voto de confianza y esperamos que no nos defrauden. De lo contrario, volveríamos a las medidas de hecho, con los bloqueos que ya han sido anunciados.