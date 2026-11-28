Luego de las altas temperaturas que se han registrado en el país, el termómetro desciende drásticamente, principalmente en el altiplano central y el occidente guatemalteco, lo que puede afectar diversos cultivos, según un reporte del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA).

Para este fin de semana y hasta el lunes 30 de noviembre, el pronóstico del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) indica que durante el día las temperaturas podrían oscilar entre los 30 y 37 grados Celsius, principalmente en el área sur del país, y entre los 26 y 28 en la capital.

Sin embargo, durante las noches y madrugadas persistirá un ambiente frío en la parte alta del occidente y el termómetro marcará entre los tres y cinco grados Celsius.

Los departamentos donde las bajas temperaturas serán más extremas son Huehuetenango, Quiché, Quetzaltenango, Sololá, San Marcos, Totonicapán y Chimaltenango, en los que 99 municipios se consideran los más vulnerables, de acuerdo con el boletín agroclimático del MAGA.

Dichas condiciones podrían afectar cultivos como maíz, frijol, hortalizas, café y pastos, principalmente por las temperaturas que se esperan durante la noche y la madrugada.

El MAGA recomienda a los agricultores proteger las hortalizas, semilleros y plantas jóvenes con microtúneles, cubiertas plásticas o mallas para evitar la afectación por el frío.

También aconseja revisar flores, brotes y frutos después de las bajas temperaturas para identificar posibles daños.

Las bajas temperaturas también pueden afectar a los animales de granja. Por ello, se recomienda mantenerlos en corrales o galeras techadas, con camas limpias y secas que les ayuden a conservar el calor corporal.

El MAGA informó que, por medio de la Dirección de Información Geográfica, Estratégica y Gestión de Riesgos (DIGEGR), continuará con el monitoreo de las condiciones agrometeorológicas en apoyo al sector agropecuario.

Frentes fríos

Las proyecciones del Insivumeh señalan que durante la temporada fría 2026-2027 habrá aproximadamente 16 frentes fríos en el territorio nacional.

Estos fenómenos se producen cuando una masa de aire frío avanza y entra en contacto con otra de aire cálido, lo que obliga a esta última a elevarse y favorece la formación de nubes y lluvias.

Además del descenso de temperaturas y las precipitaciones, sus efectos pueden incluir vientos moderados a fuertes, neblina y una mayor sensación de frío.