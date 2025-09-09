Supuesto bebé desaparecido en el IGSS de Escuintla: 13 días después, ¿qué se sabe del caso?

La supuesta desaparición de un recién nacido en Escuintla mantiene enfrentadas a la familia de la denunciante, el Ministerio Público (MP) y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).

Mientras los familiares insisten en que el niño fue raptado en el hospital, las autoridades señalan que no existen evidencias clínicas de embarazo ni de nacimiento.

Por su parte, el MP informa que la familia se ha negado a colaborar, lo que dificulta esclarecer el caso.

La denuncia de la desaparición

El 28 de agosto del 2025, Evelyn Yesenia Juárez Pérez, de 35 años, denunció la supuesta desaparición de su bebé tras haber ingresado en labor de parto. Sin embargo, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) informó que, pese a órdenes judiciales, la mujer se negó en varias ocasiones a someterse a evaluaciones médicas.

Finalmente, al practicarse los exámenes, el Inacif concluyó que Juárez no presentaba signos clínicos de embarazo reciente y que la prueba de embarazo dio resultado negativo.

A pesar de ello, el 2 de septiembre fue activada una alerta Alba-Keneth en Escuintla por la presunta desaparición del recién nacido.

Protestas de la familia

Los familiares de Juárez sostienen que sí existió un parto y acusan al hospital del IGSS de haber ocultado al niño.

En videos difundidos en redes sociales, los parientes exigen la devolución del bebé.

El 8 de septiembre, vecinos, familiares y amigos realizaron una protesta pacífica frente al IGSS de Escuintla, obligando a suspender temporalmente los servicios del hospital.

La Fiscalía señala falta de colaboración por parte de la familia

La Fiscalía de la Mujer en Escuintla investiga el caso, pero hasta el momento no ha podido confirmar el nacimiento del bebé.

El 9 de septiembre, en ente investigador explica a Prensa Libre que la investigación enfrenta obstáculos debido a la falta de colaboración de la familia.

De acuerdo con la institución, los parientes no se han presentado a las citaciones y, cuando el personal fiscal acudió a la residencia, fue recibido con amenazas.

Por esa razón, el MP anunció que iniciará acciones legales contra Evelyn Juárez por denuncia falsa, al considerar que el caso provocó un grave perjuicio al Estado de Guatemala, incluyendo la interrupción de servicios de salud y la movilización innecesaria de recursos públicos.

Madre sostiene que su bebé fue raptado

Evelyn Juárez declaró a medios de comunicación que acudió al IGSS de Escuintla el 27 de agosto en labor de parto, pero que no la quisieron ingresar porque no llevaba su carné hospitalario. Tras obtener un nuevo documento, aseguró que fue admitida en maternidad, donde dio a luz a un bebé con problemas respiratorios.

La mujer relató que ni a ella ni al niño les colocaron brazaletes de identificación, y que una enfermera le comentó que “ya se los pondrían”. Según Juárez, alrededor de las 11 horas del 28 de agosto, salió al sanitario y, al regresar, el bebé ya no estaba en su cuna.

La versión del IGSS

El director del hospital del IGSS de Escuintla, Franco Marcenaro Rubio, explicó que Juárez fue atendida en mayo y junio, cuando se le solicitaron exámenes y ultrasonidos que nunca completó. Añadió que la paciente tenía antecedentes de dos cesáreas y había solicitado una operación para evitar futuros embarazos.

La cronología oficial del IGSS indica que Juárez llegó al hospital el 27 de agosto a las 8 horas con su esposo, pero se retiraron por problemas con el carné de referencia. Regresaron a las 10:30 horas y fueron atendidos en maternidad; sin embargo, la paciente abandonó el área en varias ocasiones y no completó los procedimientos.

Al día siguiente, 28 de agosto, a las 5.50 horas, Juárez salió de un baño con ropa distinta y el abdomen reducido. Horas después denunció la supuesta desaparición del bebé, lo que activó el protocolo de seguridad y la revisión de cámaras con el acompañamiento de la Policía Nacional Civil (PNC) y autoridades del hospital.

Un caso sin resolver

Mientras la familia insiste en que el niño fue sustraído del hospital, el IGSS y el MP coinciden en que no existen pruebas médicas que respalden la versión de Juárez.

La investigación continúa en curso, pero las autoridades ya preparan acciones legales por una posible denuncia falsa, mientras la comunidad en Escuintla sigue dividida entre la duda y la indignación.