MP determina que mujer no estuvo embarazada y que no hubo bebé desaparecido en el IGSS de Escuintla

El Ministerio Público (MP) determinó que Evelyn Yesenia Juárez Pérez no estaba embarazada al momento de denunciar la supuesta desaparición de un recién nacido en el Hospital del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) de Escuintla, el pasado 28 de agosto.

La institución descartó la existencia, desaparición o secuestro de un bebé en ese centro asistencial, y actualmente evalúa accionar penalmente contra la mujer por el delito de simulación de hecho punible.

Las investigaciones preliminares indican que Juárez ingresó al hospital la noche del 27 de agosto en aparente estado de gestación, pero salió horas después con vestimenta distinta y sin evidencias físicas de embarazo. El libro de ingresos y egresos del hospital no registra su paso por el área de maternidad.

Una evaluación médico forense del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) confirmó que la mujer no presentaba signos clínicos de embarazo reciente y que la prueba de embarazo resultó negativa.

Además, el MP recopiló declaraciones testimoniales y realiza una evaluación psicológica para determinar su estado mental. La fiscalía continúa con las diligencias para establecer si existe responsabilidad penal por la denuncia falsa.

En horas de la tarde y mientras las investigaciones del caso avanzaban, las autoridades médicas confirmaron que Juárez Pérez fue diagnosticada con embarazo en el hospital del IGSS en Puerto de San José, pero su continuidad no pudo ser verificada mediante ultrasonido en Escuintla, a donde fue referida, debido a que no asistió a sus citas programadas.

Durante una citación en el Congreso de la República, el director del hospital del IGSS de Escuintla, Franco Marcenaro Rubio, presentó la cronología de los hechos registrada por las cámaras de seguridad y explicó que, aunque el expediente indicaba que la mujer tenía 24 semanas de embarazo al 29 de mayo pasado, el hospital no pudo confirmar clínicamente la evolución de la gestación.

“La atendimos en mayo y junio; se le solicitaron exámenes y ultrasonidos, pero nunca los realizó. No llegó a las fechas programadas, por lo que no logramos hacer una identificación ultrasonográfica del embarazo”, afirmó Marcenaro Rubio. Añadió que la paciente tenía antecedentes de dos cesáreas y había solicitado una operación para evitar futuros embarazos.