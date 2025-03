Becas de inglés: cuántas destinará el Mineduc para nivel avanzado y nivel inicial

En 18 días se cumple el plazo para que el Ministerio de Finanzas deposite Q50 millones al Crédito Hipotecario Nacional (CHN) para las becas de inglés orientadas a la formación técnico-laboral, a cargo del Ministerio de Educación (Mineduc). Sin embargo, el acuerdo gubernativo que respalda la transferencia aún está en proceso. La fecha límite es el 31 de marzo.

Mientras se espera la publicación del acuerdo, el número de beneficiarios aún no se define. Por el momento, se estima en 4 mil 580, y se prevé la entrega de 17 mil 700 becas. Estas cifras pueden variar según la negociación que el Mineduc realice con el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (Intecap), encargado de impartir los cursos.

Lo que sí está definido es que el 60 % de las becas se destinará al nivel avanzado de inglés, con cursos de 4 y 8 horas, y el 40 %, al nivel inicial. Así lo indicó Carlos Aldana, viceministro de Educación Extraescolar y Alternativa, dependencia responsable del Programa de Becas de Formación Técnica Laboral en Inglés y del Fondo de Becas para Formación Técnica Laboral en Inglés (Probefi), de acuerdo con el artículo 114 del Decreto 36-2024, Ley General de Presupuesto 2025.

Con los días contados

El artículo 114 establece que el 31 de marzo es el último día para que el Ejecutivo transfiera al CHN los Q50 millones destinados a financiar y ejecutar las actividades del programa de becas.

Sin embargo, esta transferencia depende de la emisión de un acuerdo gubernativo, lo que aún no ha ocurrido. Según el viceministro Aldana, la Procuraduría General de la Nación (PGN) ya entregó el documento al Mineduc, que debe elevarlo a la Presidencia para su publicación. De este paso depende la creación del acuerdo ministerial, los convenios interinstitucionales, el reglamento, los instructivos y los manuales, entre otros requisitos, para que las becas sean una realidad.

El viceministro indicó que estos instrumentos legales se han trabajado en paralelo con la Comisión de Finanzas del Congreso de la República, por lo que, una vez publicado el acuerdo gubernativo, ya tendrían camino adelantado para cumplir con el plazo establecido en el artículo 114.

No obstante, para Ligia Chinchilla, coordinadora de la mesa de Capital Humano de Guatemala No Se Detiene, aunque los instrumentos estén listos, si no se cuenta con el acuerdo gubernativo, el Ministerio de Finanzas no podrá trasladar el dinero al CHN para que inicie el fondo de becas, lo que implicaría un incumplimiento de la fecha límite establecida en la ley.

Por su parte, el diputado Julio Héctor Estrada, presidente de la Comisión de Finanzas del Congreso, señaló que el proceso legal y burocrático para poner en marcha el programa avanza según lo previsto y que los plazos podrían cumplirse. No obstante, su preocupación radica en que se lance la convocatoria y que los beneficiarios comiencen a recibir clases cuanto antes.

“El objetivo del fondo es capacitar a personas para el trabajo, y por eso nos interesa que la gente pase de un nivel básico de inglés a uno intermedio. De lo contrario, nos llevará más años implementar la estrategia de empleo”, afirma Chinchilla.

El Probefi, según el Decreto 36-2024, facilitará la formación técnico-laboral en inglés mediante un estipendio por asistencia a clases, así como recursos educativos y tecnológicos —dispositivos electrónicos, servicio de internet, pago de telefonía o datos—, cursos de capacitación y materiales didácticos que permitan a los beneficiarios mejorar su nivel en el idioma. Además, trabajará con modalidades flexibles que se adapten a las necesidades de los becarios y a la demanda laboral.

Alcance

Aldana menciona que las becas están dirigidas al aprendizaje del inglés con orientación técnico-laboral y serán distribuidas en todas las regiones. La convocatoria para que los interesados se postulen se hará en la última semana de marzo, con el objetivo de iniciar en abril con los estudiantes de la primera cohorte.

Chinchilla ha señalado anteriormente que el programa beneficiará a personas que buscan integrarse al mercado de plazas bilingües este año. Los cursos podrían impartirse de forma intensiva en tres ciclos, con una duración de nueve meses y ocho horas semanales, en modalidad presencial. Otra opción sería un programa de 12 meses con modalidad híbrida (virtual-presencial) y cuatro horas de clase por semana.

El año pasado, en distintos programas, se otorgaron 9 mil 599 becas de inglés, y en 2023 fueron 16 mil 175, con montos variados.