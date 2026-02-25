Becas de inglés: Se buscan 3,500 guatemaltecos que quieran ser bilingües

Durante el 2025, un total de 260 personas que cursaron una beca de inglés del Programa de Becas de Formación Técnica Laboral en Inglés (Probefi), impulsado por la Dirección General de Educación Extraescolar (Digeex) del Ministerio de Educación (Mineduc), se encuentran laborando, según datos proporcionados por las autoridades del programa.

De acuerdo con la institución, el año pasado se benefició a 8,575 personas, superando la meta inicial de 5,420 estudiantes. Según explicó el viceministro de Digeex, Carlos Aldana, durante el 2025 se otorgaron alrededor de 13,460 becas, debido a que cada curso equivale a una beca y un mismo estudiante puede cursar varios niveles de formación.“Hay un número diferente entre becas y personas, porque una persona recibe una beca por un curso, por ejemplo, de dos meses, y, cuando termina ese curso, automáticamente pasa a otro”, detalló.

Las becas se distribuyeron en distintas modalidades de estudio. La mayoría de participantes cursó programas de dos horas diarias, mientras que otros estudiaron cuatro u ocho horas. Los estudiantes con mayor nivel de inglés participaron en el programa intensivo de ocho horas, desarrollado con apoyo del Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (Intecap).

Asimismo, Aldana señaló que el 87% de los estudiantes inscritos se mantuvo dentro del proceso formativo durante el 2025. En el programa intensivo de ocho horas participaron 664 personas; de estas, 335 egresaron y 260 se encuentran trabajando, lo que representa una inserción laboral del 77% entre quienes finalizaron ese nivel. “Nuestro programa no es solo una beca para aprender inglés. Nuestras becas tienen un enfoque que permite a la gente trabajar en una cultura de inglés”.

De acuerdo con Verónica Spross, directora ejecutiva de Empresarios por la Educación, el aprendizaje del inglés es importante porque facilita la inserción laboral. “Vemos los datos, que son relevantes: el 77% de los que concluyeron el programa sí obtuvieron un empleo; tiene una alta tasa de inserción laboral”, comentó.

Asimismo, explicó que esto puede representar una oportunidad para que el programa se extienda a otros puntos del país. “Podría ampliarse aún más el programa para llegar a muchos jóvenes guatemaltecos que hoy día no tienen opciones laborales. Lo bueno es que pueden trabajar muchas veces desde su región, desde su comunidad, cuando se conectan a través de internet o de llamadas telefónicas en el empleo”, mencionó.

Añadió que el aprendizaje de inglés brinda múltiples oportunidades para trabajar en empresas de servicios, programación o desarrollo de sitios web. “Yo diría que hoy día se necesitan muchos community managers, pero qué bien poder trabajar para otros países y, de esa manera, tener ingresos superiores a la media”, enfatizó Spross.

En cuanto a la distribución territorial, el departamento de Guatemala concentró cerca del 34% de los beneficiarios, seguido por San Marcos, con aproximadamente el 10%. Otros departamentos como Sacatepéquez, Zacapa y Chimaltenango registraron alrededor del 6% de participación, mientras que Quetzaltenango alcanzó cerca del 4.38%.

Alta demanda de becas

El viceministro explicó que la planificación inicial del programa se realizó con base en cálculos previos y en la coordinación con el Intecap, en cumplimiento del artículo 114 del Decreto 36-2024. “Nosotros, por ley, tenemos que realizar estas acciones educativas con Intecap, que es el que provee el servicio educativo”, señaló.

Indicó que, junto con dicha institución, se hizo la previsión para el desarrollo de las becas en el 2025, estimando la atención de 5,420 personas, distribuidas en jornadas de dos, cuatro y ocho horas. Sin embargo, la demanda superó lo proyectado. “La demanda fue tan alta que, en un momento dado, tuvimos que hacer adecuaciones, porque también Intecap tenía que tener la cantidad de instructores necesarios”, afirmó.

Según detalló, el interés por el aprendizaje del idioma inglés incidió en el incremento de solicitudes, así como la existencia de estipendios dentro del programa. “La cantidad de 5,420 fue superada totalmente, porque no creímos que íbamos a tener 8,575 personas”, dijo. Añadió que estos estudiantes continuarán en el proceso formativo en el 2026, avanzando de nivel dentro del esquema que abarca desde A1 hasta niveles superiores.

Sobre los incentivos económicos, explicó que cada participante puede recibir dos estipendios por curso. “Las personas participantes en las becas reciben dos estipendios por cada curso que llevan”, indicó.Detalló que el primer estipendio está vinculado al cumplimiento del 90% de asistencia, la cual queda registrada en las plataformas del sistema del programa. “Si la persona cumple con el 90% de asistencia, tiene un estipendio económico”, precisó.

El segundo incentivo se otorga al aprobar el curso con una calificación mínima de 70 puntos. “Eso es muy importante y fundamental, porque asegura que las personas participen con más seriedad, formalidad y estímulo para su formación”, comentó.

Para Spross, los incentivos evitan la deserción de los estudiantes. “El que le den un incentivo hace que se luche, sea más orientado al resultado y que se evite el abandono escolar o el abandono del programa educativo en el cual está el joven. Son incentivos que van ayudando a la permanencia y al éxito o trayectoria educativa exitosa”, dijo.

Calidad y permanencia son desafíos

El funcionario señaló que el principal desafío fue la instalación del sistema técnico y administrativo del programa. “El primer gran reto fue instalar el sistema, crear el sistema de manera técnica, que implica plataforma, personal, adecuaciones metodológicas con el mercado y todo el monitoreo”, afirmó.

Añadió que, previo al inicio operativo, fue necesario crear condiciones financieras, políticas y administrativas, incluyendo el depósito de fondos en el Crédito Hipotecario Nacional (CHN) y la emisión de instrumentos legales. “Para poder arrancar el programa, tuvimos que hacer esfuerzos enormes; fue el gran desafío crear el sistema, que incluye acuerdos gubernativos, ministeriales y convenios entre el Ministerio de Educación, el CHN e Intecap”, dijo.

Otro reto mencionado fue el inicio de las actividades académicas y la organización logística para atender a miles de estudiantes en distintas jornadas. “Tuvimos que ajustar profesores, horarios y adecuar a las 8,565 personas en diferentes horarios, en la mañana o en la tarde”, explicó.

También destacó como desafío la calidad de la atención educativa y la permanencia de los estudiantes en el proceso formativo. No obstante, enfatizó que el reto principal es la vinculación laboral. “El desafío más grande es lograr que la mayor cantidad de personas del programa tenga acceso a trabajo justo, digno y permanente a través del dominio del idioma inglés”, señaló.

Proyecciones para el 2026

Sobre la continuidad del programa, el funcionario indicó que la prioridad para el 2026 es dar seguimiento a quienes iniciaron su formación el año anterior. “Las proyecciones para este año son darle continuidad al programa iniciado el año pasado; las personas que fueron avanzando en sus cursos van a seguir siendo atendidas”, explicó.

Detalló que los cursos retomaron actividades desde el 19 de enero, para asegurar la finalización del proceso formativo. “Ya arrancamos con los del año pasado; la tarea más importante es asegurar el final del proceso para las personas que empezaron el año pasado”, afirmó.

Asimismo, señaló que aproximadamente 4,000 estudiantes tienen asegurada su continuidad, al no haber perdido cursos, mientras que el programa seguirá abierto a nuevos beneficiarios. “La continuidad no significa que abandonemos la posibilidad de que nuevas personas entren al programa”, indicó.

En cuanto a la inserción laboral, explicó que el primer campo de vinculación ha sido el de call centers, pero se prevé ampliar el enfoque. “Vamos hacia dos campos más: el turismo y la tecnología, donde queremos enfatizar los esfuerzos este año, porque tenemos una oportunidad”, dijo.

Se estima que durante el 2026 se atenderá a nuevos participantes, además de quienes continúan en formación. “Calculamos que atenderemos aproximadamente a unos 3,500 estudiantes nuevos”, concluyó.