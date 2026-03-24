Bloqueos complican el tránsito en San Juan Ostuncalco y Chiquimula

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Bloqueos complican el tránsito en San Juan Ostuncalco y Chiquimula

Provial reporta manifestaciones en dos departamentos este martes 24 de marzo.
 

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BLOQUEOS EN SAN JUAN OSTUNCALCO

Usuarios se movilizan a pie por bloqueos en San Juan Ostuncalco. (Foto Prensa Libre: Tomada de Región Más Noticias)

Provial informa que este martes 24 de marzo se registran dos bloqueos de carreteras en el occidente del país.

De acuerdo con el reporte, las manifestaciones se registran en la ruta nacional 01, en San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango.

Uno de los bloqueos se ubica en el sector conocido como La Cumbre, kilómetro 225, y el otro, en el kilómetro 214.

Según Región Más Noticias, las manifestaciones son en rechazo al alza del pasaje.

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Añadió que los manifestantes han indicado que habilitarán el paso hasta que sea escuchada su demanda.

El paso está interrumpido en ambos carriles y se han formado largas filas de vehículos.

Algunas personas se desplazan a pie para llegar a su destino.

Provial confirma otro bloqueo en el cruce a San Esteban, Chiquimula.

De forma preliminar también se informa de un bloqueo en el cruce a Ipala, Chiquimula.

Para leer más: ¿Cuándo podría presentar el MP acciones penales contra gasolineras por aumento en el precio de gasolina? Esto informa la institución

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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