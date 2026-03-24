Bloqueos complican el tránsito en San Juan Ostuncalco y Chiquimula

Provial informa que este martes 24 de marzo se registran dos bloqueos de carreteras en el occidente del país.

De acuerdo con el reporte, las manifestaciones se registran en la ruta nacional 01, en San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango.

Uno de los bloqueos se ubica en el sector conocido como La Cumbre, kilómetro 225, y el otro, en el kilómetro 214.

Según Región Más Noticias, las manifestaciones son en rechazo al alza del pasaje.

Añadió que los manifestantes han indicado que habilitarán el paso hasta que sea escuchada su demanda.

El paso está interrumpido en ambos carriles y se han formado largas filas de vehículos.

Algunas personas se desplazan a pie para llegar a su destino.

Provial confirma otro bloqueo en el cruce a San Esteban, Chiquimula.

De forma preliminar también se informa de un bloqueo en el cruce a Ipala, Chiquimula.

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