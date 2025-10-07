Bloqueos en Guatemala EN VIVO: veteranos militares protestan en carreteras este 7 de octubre

El lunes 6 de octubre se informó en redes sociales sobre protestas de militares retirados en distintos puntos del país.

Según una circular difundida, los veteranos tienen previsto manifestarse en varios lugares para exigir al Congreso de la República la ampliación de una ley que les otorgue beneficios económicos.

Tras divulgarse esa información, el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, se pronunció en redes sociales. Señaló que la manifestación es un derecho, pero advirtió que no se permitirán bloqueos en las carreteras.

Este 7 de octubre, se prevé que los diputados conozcan una iniciativa para ampliar los beneficios que reciben los veteranos por medio de dicha ley.

Puntos bloqueados este 7 de octubre

Kilómetro 180.5, ruta a las Verapaces

Cruce San Julián, Tactic, Alta Verapaz

Sanarate, El Progreso

07 de octubre 2025, 07:25h Veteranos militares se reúnen en la capital



Amílcar Montejo, intendente de Tránsito de la capital, indica que en varios puntos se reporta que militares retirados se reúnen para participar en movilizaciones y protestas.

Martes 7 de octubre

06 de octubre 2025, 17:39h Mingob se pronuncia por anuncio de bloqueos





Francisco Jiménez, titular del Ministerio de Gobernación, indica que no se premitirán bloqueos en carreteras.