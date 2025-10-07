EN DIRECTO
Bloqueos en Guatemala EN VIVO: veteranos militares protestan en carreteras este 7 de octubre
Militares retirados piden al Congreso que se aprueba la ampliación de una ley con la que reciben beneficios económicos y manifiestan en varios puntos del país.
Imagen de referencia. Veteranos militares piden al Congreso la ampliación de una ley para obtener recursos económicos. (Foto Prensa Libre: HemerotecaPL)
El lunes 6 de octubre se informó en redes sociales sobre protestas de militares retirados en distintos puntos del país.
Según una circular difundida, los veteranos tienen previsto manifestarse en varios lugares para exigir al Congreso de la República la ampliación de una ley que les otorgue beneficios económicos.
Tras divulgarse esa información, el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, se pronunció en redes sociales. Señaló que la manifestación es un derecho, pero advirtió que no se permitirán bloqueos en las carreteras.
Este 7 de octubre, se prevé que los diputados conozcan una iniciativa para ampliar los beneficios que reciben los veteranos por medio de dicha ley.
Puntos bloqueados este 7 de octubre
- Kilómetro 180.5, ruta a las Verapaces
- Cruce San Julián, Tactic, Alta Verapaz
- Sanarate, El Progreso
Veteranos militares se reúnen en la capital
Amílcar Montejo, intendente de Tránsito de la capital, indica que en varios puntos se reporta que militares retirados se reúnen para participar en movilizaciones y protestas.
Martes 7 de octubre
Mingob se pronuncia por anuncio de bloqueos
Francisco Jiménez, titular del Ministerio de Gobernación, indica que no se premitirán bloqueos en carreteras.
Ante posibles manifestaciones para mañana 7 de octubre por Exmilitares y Expatrulleros, informo:
Su derecho a la manifestación pacífica está garantizado, pero también lo está el derecho de todos los guatemaltecos a la libre locomoción.
⚠️ ¡NO SE PERMITIRÁN BLOQUEOS! ⚠️
⚠️ ¡NO SE PERMITIRÁN BLOQUEOS! ⚠️