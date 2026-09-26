Bomberos relatan cómo atendieron el nacimiento de una bebé en una ambulancia camino al hospital

Los Bomberos Voluntarios atendieron el nacimiento de una niña dentro de una ambulancia cuando trasladaban a una mujer desde la aldea La Palmilla, San Manuel Chaparrón, hacia el Hospital Nacional Nicolasa Cruz de Jalapa.

La emergencia ocurrió durante la noche del jueves 24 de septiembre, según informó el cuerpo de socorro, que amplió detalles del caso.

Los socorristas fueron alertados sobre una paciente gestante que presentaba dolores tipo contracción, por lo que se desplazaron hacia el lugar a bordo de la Unidad 656 para brindarle atención prehospitalaria.

Luego de evaluarla, comenzaron su traslado hacia el Hospital Nacional Nicolasa Cruz de Jalapa.

Sin embargo, durante el recorrido, cuando la ambulancia ingresaba a la ciudad de Jalapa, la paciente entró en labor de parto.

Ante la situación, los socorristas brindaron la atención correspondiente y asistieron el nacimiento de una niña a bordo de la unidad de emergencia.

Posteriormente, la madre y la recién nacida fueron trasladadas al referido hospital, donde quedaron bajo atención del personal médico para su evaluación.

“No existe mayor honor que estar presentes cuando comienza una nueva vida”, expresaron los Bomberos Voluntarios al informar sobre el caso.

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El cuerpo de socorro agregó que, en medio de la emergencia, sus integrantes tuvieron “el privilegio de acompañar, asistir y recibir a esta pequeña que llegó al mundo en el lugar menos esperado, pero rodeada de compromiso, preparación y vocación de servicio”.

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