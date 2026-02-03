Calendario Escolar 2026: febrero concentra fechas clave para graduandos

De acuerdo con el Calendario Escolar 2026, establecido por el Ministerio de Educación (Mineduc) para el sector público, febrero reúne el inicio oficial de clases, los procesos de recuperación y los primeros trámites académicos del año.

Entre las actividades que adquieren especial relevancia están las dirigidas a los estudiantes que culminarán el nivel diversificado, ya que resultan fundamentales para concluir su formación académica y avanzar hacia el proceso de graduación.

Sector público: inicio, recuperación y evaluaciones

En los centros educativos públicos, el 2 de febrero se inauguró el ciclo escolar 2026 para todos los niveles que estudian en plan diario (lunes a viernes). Para quienes asisten en plan de fin de semana, las clases iniciaran entre el 7 y 8 de febrero.

Uno de los momentos más importantes del mes ocurre entre el 11 y 15 de febrero, cuando se desarrollan las evaluaciones de recuperación. Estas están dirigidas a los estudiantes que no aprobaron el grado, pero cumplen con los requisitos para optar a esta oportunidad, en todos los niveles y planes educativos.

Graduandos 2026: febrero concentra inicio de trámites obligatorios

Para todos los centros educativos privados, públicos, por cooperativa y municipales, febrero es un mes decisivo para los estudiantes de nivel diversificado, debido al proceso de inscripción para la Evaluación de Graduados 2026.

Este trámite deben realizarlo todos los centros educativos ante el Mineduc entre el 23 de febrero y el 7 de abril. Durante este período, es fundamental que las familias verifiquen que los establecimientos completen el registro correspondiente y que los alumnos cuenten con la documentación e información requerida, ya que este proceso es clave para la culminación del ciclo académico.

Qué tipo de centro educativo atiende a sus hijos

De acuerdo con la Ley de Educación Nacional, Decreto Legislativo 12-91, los centros educativos en Guatemala se clasifican según su administración y financiamiento:

Centros Educativos Públicos: financiados y administrados por el Estado, con educación gratuita.

Centros Educativos Privados: administrados por particulares, financiados por cuotas familiares y regulados por el Mineduc.

Centros Educativos por Cooperativa: con financiamiento mixto (es decir, cuenta con aportes de la municipalidad, padres de familia y el Mineduc) y enfoque en ampliar la cobertura, especialmente en áreas rurales.