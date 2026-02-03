Mineduc desembolsa Q316.4 millones y las OPF completarán entrega de útiles escolares esta semana

Alrededor de 1 millón 700 mil niños y jóvenes llegaron este lunes a su primer día de clases en el sector oficial, según datos que las autoridades compartieron durante la inauguración del ciclo escolar 2026 en la Escuela Oficial Rural Mixta Cantón El Cerro, San Antonio Serchil, San Marcos.

El mensaje del Ministerio de Educación (Mineduc) es que los estudiantes serán beneficiados con programas de apoyo desde el primer día: útiles escolares, alimentación escolar, gratuidad y valija didáctica. Sin embargo, maestros de varias escuelas consultadas señalaron que la entrega se hará durante el transcurso de esta semana.

Para este año, la cartera destinará más de Q4 mil millones en los programas para atender a la población estudiantil, informaron funcionarios durante una citación con la diputada Sonia Gutiérrez.

La asignación anual para los útiles escolares es de Q100 por cada niño de preprimaria y primaria, mientras que para básicos y diversificado es de Q200. El presupuesto proyectado para cubrir los 180 días de clases es de Q316.4 millones. La cantidad puede variar por más incorporaciones de alumnos, pues las inscripciones cierran hasta el 6 de abril.

Una circular emitida por el Mineduc y girada el 13 de enero a los directores departamentales establece los lineamientos para que las Organizaciones de Padres de Familia (OPF) adquieran los materiales. Son estas las que reciben los fondos para comprarlos, y según la cartera, todas las transferencias se hicieron antes del inicio del ciclo escolar.

Una supervisora de Educación de la capital refiere que las OPF ya tienen en sus cuentas bancarias los fondos asignados, y que del 2 al 6 de febrero deben entregar los insumos a los padres de familia. Sin embargo, algunos padres de estudiantes en la zona 18 indicaron que se les informó que recibirán los materiales en marzo.

Al respecto el Mineduc respondió: "La entrega se completa a medida que cada OPF finaliza su proceso de adquisición y recepción con proveedores. En algunos casos, el primer día puede haber centros educativos aún en fase de entrega por plazos logísticos, especialmente en territorios con mayores dificultades de abastecimiento o transporte. El Ministerio mantiene acompañamiento y seguimiento para que la entrega se concrete lo antes posible".

Respaldo de las OPF

De acuerdo con la circular, son los docentes quienes elaboran el listado de los útiles que requieren los estudiantes, según la etapa, grado o ciclo en que se encuentren, sin obviar el monto disponible para cada uno y los materiales indicados por el Mineduc. El documento sugiere a las OPF adquirir productos de mejor calidad y precio, comparando precios entre proveedores. No pueden comprar insumos que no estén en la lista.

El listado de útiles escolares sugeridos para la preprimaria incluye dos cajas de crayones de cera, una tijera, un estuche para crayones, 10 madejas de lana, tres cajas de plastilina, 20 pliegos de papel de china, tres lápices y 200 hojas en blanco.

Para primaria se piden ocho cuadernos de 80 hojas, cuatro lápices, cuatro lapiceros, dos cajas de crayones, dos borradores, dos sacapuntas, dos reglas plásticas, dos tijeras y dos estuches para lápices.

La lista es mayor para el nivel básico, pues sugiere seis cuadernos, tres lapiceros de punta fina, dos lápices, un ciento de hojas con líneas, una caja de crayones, un borrador, un sacapuntas, dos marcadores, una regla de metal, un estuche para lápices, seis fólderes y dos rollos de masking tape.

Mientras que en diversificado se piden ocho cuadernos universitarios, diez lapiceros, un juego de escuadras, hojas bond tamaño carta y oficio, dos lápices y una memoria USB.

Una docente de Retalhuleu menciona que la librería en la que hicieron la compra entregó ayer los productos, por lo que la entrega a los padres de familia será este martes. Debido a la alta cantidad de establecimientos educativos en el departamento y al papeleo que deben hacer las OPF, el plazo para repartirlos se extendió hasta este viernes.

Indica que el monto que el Mineduc otorga para la compra de útiles escolares es bajo, y no alcanza más que para cuadernos y lapiceros. Por ello, los materiales extra que el estudiante pueda utilizar se solicitan a los padres de familia.

Comida en la escuela

La alimentación escolar es otro de los beneficios que deben recibir los estudiantes. Son Q4 diarios para quienes cursan el nivel inicial y la secundaria, mientras que para preprimaria y primaria son Q6.

Las OPF reciben los fondos en seis entregas por año. La primera cubre 36 días de clases, del 2 de febrero al 23 de marzo, y en total asciende a Q591 millones, que ya fueron transferidos señaló el Mineduc.

Las organizaciones pueden comprar los productos para cocinarlos en las escuelas, aunque muchas enfrentan dificultades porque no todos los establecimientos cuentan con cocina. La otra modalidad es la entrega de raciones alimenticias sin preparación.

En las escuelas visitadas por Prensa Libre, se indicó que decidieron entregar bolsas de víveres, y que se repartirán en los próximos días, junto con los útiles escolares.

De acuerdo con el Mineduc, este año se logró hacer "todas las transferencias" antes del inicio de ciclo escolar, y lo que corresponde ahora es dar seguimiento y apoyo a las OPF para que los insumos lleguen a los estudiantes y maestros en esta misma semana.

Otros programas

En la citación, los funcionarios del Mineduc indicaron que para la valija didáctica se destinarán Q63.5 millones, con el fin de que los docentes puedan abastecerse de insumos escolares, materiales de limpieza, entre otros. Es un único desembolso anual es de Q600 por maestro.

El otro programa es la gratuidad de la educación: son Q50 por estudiante de preprimaria y primaria, y Q75 para el nivel medio. Se entregan dos pagos anuales; cada uno asciende a Q125.14 millones. Este dinero puede utilizarse para el funcionamiento de los centros educativos.