PNC resguardará escuelas en inicio del ciclo escolar 2026

El próximo lunes 2 de febrero comienza el ciclo escolar en el sector público, y cerca de 4.2 millones de niños y jóvenes asistirán a escuelas e institutos. Como cada año, la Policía Nacional Civil (PNC) pondrá en marcha el programa Escuelas Seguras.

Como parte del esquema, se resguardarán los establecimientos y se sumarán agentes de estaciones y subestaciones para cubrir el perímetro de centros educativos en los que se ha identificado mayor riesgo.

Jorge Chinchilla, vocero de la institución, menciona las zonas 6, 18 y 1; Mixco y Villanueva, entre los lugares que se priorizan debido a denuncias e información recibida sobre ilícitos en esas áreas.

Agrega que alrededor de mil agentes participarán en acciones de prevención y seguridad en los establecimientos a nivel nacional, como presencia en los horarios de ingreso y salida de estudiantes y maestros, además de seguridad perimetral y puestos fijos —dos policías o una motocicleta fuera del centro educativo—.

También se impartirán charlas de prevención sobre drogas, ingreso a pandillas y acoso escolar, a cargo de la Subdirección General de Prevención del Delito, de la PNC. Estas pláticas, de una hora semanal, se realizan en coordinación con los maestros.

“Además se hacen reuniones con padres de familia y claustro de maestros sobre cómo prevenir o percibir cambios de actitud de los jovencitos, si en algunos casos están siendo manipulados o captados por una estructura criminal”, dice Chinchilla.

Piden más seguridad

Los motines en las cárceles Renovación I, Fraijanes 2 y el Preventivo de la zona 18, ocurridos el pasado 17 de enero, así como los asesinatos de policías al día siguiente, generaron un ambiente de inseguridad entre la población. Por ello, maestros y padres de familia señalan que las acciones de seguridad “deben reforzarse” en los alrededores de los centros educativos, ante posibles acciones de las pandillas.

Una supervisora del Ministerio de Educación (Mineduc) señala que uno de los principales riesgos a los que están expuestos los estudiantes, principalmente de nivel secundario, es el reclutamiento por parte de las maras para que se involucren en actos delictivos, como extorsiones, narcomenudeo o comercio de drogas ilícitas.

“En algunos establecimientos, las personas que pertenecen a las maras esperan a los estudiantes a la hora de salida para entregarles celulares, y los amenazan con que, si no se integran a las pandillas, ya conocen dónde viven”, comenta la supervisora.

Otro de los peligros identificados es el acoso a las niñas, adolescentes y mujeres jóvenes para que se integren a los grupos delictivos o mantengan relaciones sentimentales con miembros de las pandillas.

Por estos hechos, señala que es importante que la PNC mantenga el programa Escuelas Seguras, aunque reconoce que los agentes no se dan abasto para cubrir todos los centros educativos.

“Es importante que la Policía esté pendiente de los establecimientos, ya que la problemática política que vive nuestro país es delicada. Tenemos que cuidar a los estudiantes, padres de familia y compañeros docentes”, menciona una maestra de una escuela de la zona 1 capitalina.

Chinchilla indica que, por los actos cometidos por las pandillas, la seguridad en las escuelas se reforzará en los puntos críticos, conforme a la información disponible y la que proporcionen directores, maestros y padres de familia: “la seguridad se estará notando desde el primer día de clases”, dice.

Añade que el estado de sitio decretado el pasado 18 de enero por el presidente Bernardo Arévalo, y ratificado por el Congreso de la República, fortalece el trabajo de la PNC, y que se cuenta con el apoyo del Ejército de Guatemala para ampliar la cobertura de seguridad a la ciudadanía.

Pedro Cruz, director de Crime Stoppers Guatemala, indica que este regreso a clases la PNC, como en años anteriores, debe hacer presencia en los establecimientos educativos, como parte de un programa preventivo de acercamiento a la comunidad y, al mismo tiempo, para prevenir cualquier tipo de incidente que se pueda suscitar.

Señala que, con el regreso de los estudiantes a las aulas, pueden ocurrir conflictos o intentos de desestabilizar las actividades escolares, y que, con el fin de prevenir cualquier hecho violento, las fuerzas de seguridad deben involucrarse y ser parte de las acciones interinstitucionales lideradas por el Mineduc.

Cruz refiere que, de ocurrir algún hecho violento o actividad relacionada con pandillas, es importante hacer una denuncia anónima, para que las autoridades tengan más información y puedan anticiparse a cualquier incidente. La alerta puede hacerse a través del número telefónico 1570 o del canal de WhatsApp 3764-1561.

Añade que, sin ánimo de alarmar sino de prevenir, en el inicio de clases la PNC debe implementar algún tipo de campaña que motive a la población a denunciar.