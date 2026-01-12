Ciclo escolar 2026: cuáles serán los horarios críticos del tránsito en Ciudad de Guatemala

El regreso a clases, que se activará de forma escalonada desde el jueves 15 de enero, vuelve a incidir en la dinámica del tránsito en la Ciudad de Guatemala.

Aunque el aumento vehicular es un proceso sostenido en el tiempo, las autoridades prevén que en las próximas semanas se concentre con mayor intensidad en horarios específicos.

Desde el inicio de 2026, la Policía Municipal de Tránsito (PMT) estima que alrededor de 800 mil vehículos circulan diariamente en la ciudad. Esta cifra aumentará de forma gradual conforme se complete el retorno a clases en los sectores privado y público, así como en las universidades.

Las proyecciones oficiales indican que a partir de febrero el tránsito diario podría acercarse al millón de vehículos, y hacia finales de ese mes situarse entre 1 millón 250 mil y 1 millón 300 mil unidades, cuando la actividad educativa retome su ritmo habitual.

Horas y zona con mayor presión

El mayor impacto se prevé desde las 4.00 de la madrugada, con picos marcados entre 6.00 y 8.00 de la mañana, y nuevamente entre 4.30 y 7.00 de la noche. En estas franjas coinciden los traslados escolares, laborales y comerciales.

Durante la primera quincena de enero, el incremento está asociado principalmente a colegios y centros educativos privados. En febrero, el efecto se amplía con el ingreso de estudiantes del sector público y universitario por el ciclo escolar 2026.

A estas franjas se suma el horario del mediodía, cuando se registra la salida de estudiantes de centros educativos.

No obstante, las autoridades señalan que el impacto en la movilidad podría ser menor en comparación con otros picos, debido a que una parte importante de los traslados se realiza en buses escolares.

De acuerdo con la PMT, más de 500 buses ya superaron el proceso de revisión y estarán autorizados para circular a partir de las próximas semanas.

Nueve zonas presentan mayores complicaciones de tránsito en la capital, debido al ingreso diario desde otras áreas, como la ruta al Atlántico y el sector sur. (Foto Prensa Libre: HemerotecaPL)

De acuerdo con la PMT, las zonas 1, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 y 21 figuran entre las más sensibles al aumento del tránsito.

Las vías con mayor carga continúan siendo las calzadas Aguilar Batres y Roosevelt, así como las rutas Interamericana, al Atlántico y carretera a El Salvador, que concentran buena parte del flujo desde municipios vecinos.

En resumen

4:00 a. m. – 6:00 a. m. : inicio del movimiento vehicular, según información consolidada de las PMT , por los primeros traslados hacia la capital.

: inicio del movimiento vehicular, según información consolidada de las , por los primeros traslados hacia la capital. 6:00 a. m. – 8:00 a. m. : hora pico matutina por el ingreso a centros educativos y jornadas laborales.

: hora pico matutina por el ingreso a centros educativos y jornadas laborales. 12:00 p. m. – 2:00 p. m. : salida de estudiantes; las PMT señalan que el impacto puede ser menor debido al uso de buses escolares .

: salida de estudiantes; las señalan que el impacto puede ser debido al uso de . 4:30 p. m. – 7:00 p. m.: hora pico vespertina por el retorno laboral y actividades académicas.

Ingreso desde el área metropolitana

Las autoridades estiman que más de 150 mil vehículos ingresan diariamente por la CA-9 Sur, ruta al Pacífico, con dirección a la ciudad, cifra que tiende a incrementarse en febrero.

En el departamento de Guatemala se calcula la circulación, en su punto máximo, de casi 2.9 millones vehículos, lo que refleja la presión constante sobre la red vial metropolitana.

Más de 220,000 vehículo se suman al parque vehicular a nivel nacional en este 2026. Se recomienda planificar con antelación la salida a sus puntos de destino.#TransitoVN pic.twitter.com/31ub6y2hRc — TRANSITO VILLA NUEVA (@PMT_VILLANUEVA) January 12, 2026

El comportamiento del tránsito también está ligado al crecimiento del parque vehicular. Datos oficiales indican que Guatemala cerró 2025 con más de 6.3 millones de vehículos registrados, un 8.81 % más que el año anterior.

El dato es una referencia del ritmo al que se incorporan nuevos automotores, en un contexto donde la capital sigue siendo el principal centro económico, educativo del país, y concentración de migración interna en el país.

Ante el escenario previsto, las municipalidades han anunciado refuerzo de agentes de tránsito, aplicación de carriles reversibles y coordinación intermunicipal para responder a incidentes viales.

En municipios como Villa Nueva y Villa Canales se mantienen operativos especiales en los principales accesos hacia la capital.

Recomendaciones

Las autoridades recomiendan:

Salir 15 a 20 minutos antes del horario habitual.

del horario habitual. Verificar el estado general del vehículo antes de circular.

Consultar información oficial sobre el tránsito desde primeras horas de la mañana a través de los canales oficiales o en aplicaciones móviles.

