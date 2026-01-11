Regreso a clases elevará la circulación a más de 2.8 millones de vehículos en la capital

El retorno a clases a partir de este lunes 12 de enero provocará un aumento significativo del tránsito vehicular, especialmente en las rutas que conectan con la ciudad capital.

Las autoridades prevén la circulación de más de dos millones y medio de vehículos durante las primeras semanas del reinicio del ciclo escolar en el sector privado.

Desde las primeras horas de la mañana se espera una mayor afluencia de automóviles, lo que podría generar atascos vehiculares y retrasos en los tiempos habituales de traslado, principalmente entre las 6 y las 8 horas.

El impacto será más evidente en las principales arterias viales que comunican a la capital con municipios aledaños, así como en sectores cercanos a centros educativos privados.

Con el regreso a las aulas, miles de buses escolares y padres de familia retomarán la rutina diaria de traslado de estudiantes, incrementando el número de vehículos que circulan de forma simultánea.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan salir con suficiente anticipación, planificar recorridos y utilizar rutas alternas para evitar contratiempos.

De acuerdo con Alison Campos, vocera de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de San Miguel Petapa, se preve que los lugares cercanos a los centros de estudio privados y públicos así como municipales tengan mayor concentración de vehículos.

Solo en el departamento de Guatemala se estima que circulen dos millones 897 mil 200 diferentes tipos de vehículos.

En San Miguel petapa el horario de mayor circulación se prevé de 5.30 a 8.45 horas, y por la tarde, desde las 17.15 a las 19 horas; sin embargo, estos horarios son variables, ya que se deben de considerar actividades comerciales, días festivos, ofertas, hechos de tránsito e incluso hechos de violencia o ataques armados que conllevan cierres y desvíos en rutas principales.

Entre tanto, Henry Quevedo, vocero de la PMT de Villa Nueva, también ha advertido que la CA- 9 Sur o ruta al Pacífico será una de las que mayor impacto tenga a partir de las 4 horas, derivado de los vehículos que ingresan no solo desde ese municipio sino también de áreas como Amatitlán y Palín, Escuintla. Solo sobre su jurisdicción se espera una afluencia vehicular desde las 4 horas.

"Esto quiere decir que se estarán tomando los horarios establecidos para los carriles reversibles en el trayecto de Ciudad Real y en la ruta que conecta del Búcaro hacia el Cenma, por ello se espera una afluencia de tráfico de más de 150 mil vehículos que van a ingresar desde la CA-9 con dirección a la ciudad de Guatemala, tomando en cuenta que cada año el parque vehicular aumenta un 2%. Por lo tanto, se espera que la afluencia de tránsito sea un poco mayor a la que vivimos el año pasado", reiteró Quevedo.

Por ello, el portavoz institucional insta a que, antes de salir de casa, "verifique la gasolina de su vehículo, el aceite del motor, el aire de las llantas y también que planifique muy bien sus actividades, para no tener complicaciones antes de transitar en la vía pública".

Irma Orantes, vocera de la PMT de Villa Canales, dijo que estiman el tránsito de al menos 175 mil vehículos entre Villa Canales, Boca del Monte y Avenida Hincapié.

De este tránsito, el 75 por ciento proviene de municipios aledaños, y solo el 25 por ciento corresponde a vehículos de Villa Canales.

Agregó que ya se encuentran desplegados agentes de tránsito en lugares estratégicos para regular la circulación. Además, recomendó revisar el automotor antes de salir de casa.

Atascos y paciencia

Amílcar Montejo, vocero de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), pidió paciencia a los automovilistas y advirtió de que las zonas 1, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 y 21 figuran entre las más afectadas por el incremento del flujo vehicular.

Las calzadas Aguilar Batres, Roosevelt, rutas Interamericana, al Atlántico y el área de carretera a El Salvador, seguirán siendo las rutas de mayor circulación.

Señaló, además, que el impacto más fuerte se espera a partir de la segunda quincena de febrero, cuando se complete el retorno a clases en los sectores público y privado, incluidas las universidades.

A este panorama se suma el crecimiento del parque vehicular. Guatemala cerró el 2025 con seis millones 329 mil 105 vehículos registrados, lo que representa un aumento del 8.81% en comparación con el año anterior.

La PMT incrementó la presencia de agentes y la señalización circunstancial para la implementación de 46 carriles reversibles en distintos puntos de la ciudad y algunos en coordinación con municipios como Mixco, San Miguel Petapa y Villa Nueva.

Las autoridades recordaron que los carriles reversibles no pueden ser utilizados por transporte pesado, de carga ni autobuses, y exhortaron a los motoristas a no rebasar dentro de estos carriles, debido al alto riesgo que representa.

Instituciones como la Dirección General de Aeronáutica Civil advirtieron a la población que se movilizará hacia el aeropuerto La Aurora de medir su tiempo para no tener complicaciones en la llegada a la terminal.

Agregó que el martes será un día difícil en el sector, por la actividad de un colegio profesional.