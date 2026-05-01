Cambios o cierre: Cuestionan la continuidad de Conalfa y su estrategia de alfabetización

En Guatemala aún hay 1.8 millones de personas mayores de 15 años que no saben leer ni escribir, y seis de cada 10 son mujeres, según proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE) para el 2025.

Dicha población podría ser cubierta por el Consejo Nacional de Alfabetización (Conalfa) para alcanzar las competencias de lectoescritura y cálculo matemático elemental; sin embargo, diputados y autoridades del Ministerio de Educación (Mineduc) plantean que la estrategia de la institución debe actualizarse o, en un extremo, desaparecer.

La diputada Lucrecia Palomo señaló, durante una mesa técnica de trabajo con autoridades del Mineduc, que Conalfa fue creado en la década de 1980, cuando era necesario. Para ese momento, el analfabetismo alcanzaba el 52% en Guatemala, en parte por la baja cobertura del sistema educativo.

Actualmente, la cartera tiene presencia en casi todo el territorio nacional, por lo que la legisladora cuestiona la necesidad de Conalfa en el país y plantea que el presupuesto que este recibe se direccione al Mineduc; este año asciende a Q433.1 millones.

“Se le da demasiado dinero a Conalfa para lo poco que trabaja. Antes se conseguían grupos grandes en las aldeas donde podían alfabetizar; ahora tienen que salir a cazar a ver quién quiere alfabetizarse, y el presupuesto se va en asesores. Es mejor que ese dinero se destine al Ministerio de Educación para párvulos y primer grado, que es donde se aprende a leer y escribir”, refiere Palomo.

El año pasado, la institución tuvo un presupuesto de Q401.5 millones y, según información publicada en su portal web, para octubre había 92 mil 638 personas inscritas en el proceso de alfabetización; el 73% eran mujeres.

Cobertura

Durante la mesa de trabajo, Francisco Cabrera, viceministro de Educación, indicó que el modelo de Conalfa se concibió hace cuatro décadas, cuando uno de cada dos guatemaltecos mayores de 15 años no sabía leer ni escribir, cifra que en la actualidad se reduce a 15%.

Esa proporción corresponde en su mayoría a personas adultas, mayores de 25 años; pero en los jóvenes entre 15 y 24 años el número se reduce a 4%.

Cabrera señaló que se requiere un cambio de enfoque, en el que Conalfa se acerque a donde están esos grupos que no han sido alfabetizados, que principalmente son mujeres que están en áreas rurales y en departamentos con altos índices de pobreza.

“Hay que hacer un cambio de estrategia, que se podría lograr con modificaciones a la Ley de Alfabetización, en la que se atienda a grupos específicos”, indica el viceministro, pues la estrategia de alcance global que se tenía en la década de 1980 ya no funciona.

Además, dentro de ese 15% hay que identificar a quienes realmente quieren aprender a leer y escribir, pues considera que una persona adulta, aunque tenga cerca al alfabetizador, no siempre está dispuesta a hacerlo.

El personal de Conalfa ha planteado con anterioridad que las causas que impiden involucrarse en el proceso pueden ser diversas, como tener otras prioridades ―principalmente laborales― o limitantes sociales, como el machismo en el caso de las mujeres. Las condiciones de pobreza y pobreza extrema, la exclusión social, la falta de servicios básicos y la escasa presencia del Estado en sus comunidades también dificultan la tarea de alcanzar las competencias de lectoescritura y cálculo matemático elemental.

Para el 2025, en Alta Verapaz había 265 mil 53 personas que no aprendieron a leer ni a escribir en la edad escolar estipulada, y seis de cada 10 eran mujeres. Lo mismo ocurre en Huehuetenango, donde la cifra es de 227 mil 44, y en Quiché, de 213 mil 38.

A criterio de Palomo, la Dirección General de Educación Extraescolar (Digeex) podría alcanzar a aquellas personas que no han sido alfabetizadas porque salieron del sistema escolar.