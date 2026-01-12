Capturan a señalada de agredir a mujer que murió por heridas graves en Villa Canales

El Ministerio Público (MP) informó este lunes 12 de enero que realizó allanamientos en un inmueble del municipio de Villa Canales.



Agregó que la Fiscalía contra el Delito de Femicidio, sede central, reportó la aprehensión de Dina N., sindicada del delito de homicidio preterintencional.



La orden de captura fue emitida por el Juzgado Sexto Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Guatemala, añadió el ente investigador.



Según la investigación, el 18 de agosto del 2025, la víctima se encontraba frente a una plaza comercial en Villa Canales, donde supuestamente fue agredida físicamente por la sindicada, quien le ocasionó diversas lesiones.





Como consecuencia, la agraviada presentó complicaciones en su estado de salud y fue ingresada al Hospital Roosevelt.



Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, falleció posteriormente, según el MP.



Durante la diligencia, investigadores incautaron diversos indicios que permitirán fortalecer la investigación en curso.

Para leer más: Capturan al esposo de Lenda Ismelda Cárdenas por el asesinato de ella y su hija en Siquinalá

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.